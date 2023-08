OnePlus Open: Nokia-Patentstreit verzögert den Start

Es klappt mal wieder mit neuen Infos aus der Welt der Foldables, heute ranken sich die Gerüchte rund um die Ausstat­tung des Oppo Find N3 Flip und die Start­ver­zöge­rung des OnePlus Open.

Oppo Find N3 Flip: Geek­bench-Liste verrät neue Daten

Oppo wird sein Smart­phone-Port­folio voraus­sicht­lich in den kommenden Wochen um das Clams­hell-Handy Find N3 Flip erwei­tern, das zum Gegen­spieler des Galaxy Z Flip 5 werden könnte. Vom Nach­folger des Find N2 Flip sind nun Einzel­heiten in einer Geek­bench-Bench­mark-Daten­bank aufge­taucht. Der Nachfolger des Oppo Find N2 Flip (hier auf dem Bild) kommt wahrscheinlich mit einem Dimensity 9200

Bild: Oppo Wie MySmartPrice berichtet, listet Geek­bench 5 das Gerät mit der Modell­nummer PHT110. In der Single-Core-Test­runde kam das Smart­phone auf 1367 Punkte, im Multi-Core-Score erreichte es 4168 Punkte.

Neben einem 12 GB großen Arbeits­spei­cher weist die Daten­bank dem Handy einen Acht­kern-Prozessor mit der Modell­nummer k6985v1_64 aus. Das System-on-a-Chip (SoC) verfügt über eine inte­grierte ARM-Immor­talis-G715-MP11-GPU, ein Setup mit 1+3+4 Kernen sowie über eine Spit­zen­fre­quenz von 3,05 GHz, was darauf hindeutet, dass im Find N3 Flip ein verhält­nis­mäßig leis­tungs­starker MediaTek Dimen­sity 9200 arbeitet.

Werks­seitig soll der kleine Falter mit dem Betriebs­system Android 13 ausge­lie­fert werden, dem Oppo unserer Erfah­rung nach die Benut­zer­ober­fläche ColorOS über­stülpen wird. Ein Leak auf einer 3C-Zerti­fizie­rungs­seite hatte vorab verraten, dass das Find N3 Flip wahr­schein­lich mit einer 67-W-Schnell­lade­fähig­keit kommt.

Laut eines Tweets des meist zuver­läs­sigen Tipp­gebers Max Jambor (@MaxJmb) soll das Flip-Phone am 29. August offi­ziell vorge­stellt werden. Oppo hat das Datum bislang noch nicht bestä­tigt.

OnePlus Open: Launch verzö­gert sich (auch) wegen des Nokia-Patent­streits

OnePlus wollte sein erstes Foldable im Buch­format, das ursprüng­lich unter den Bezeich­nungen OnePlus Fold oder OnePlus V Fold im Gespräch war, eigent­lich auch in diesem Monat auf den Markt bringen. Frühere Leaks offen­barten nicht nur zahl­reiche Ausstat­tungs­details, sondern auch den 29. August als Start­datum. Einem Bericht auf X (ehemals Twitter) zufolge, der eben­falls von Max Jambor stammt, wurde das Launch-Datum jedoch zunächst wegen Problemen mit der Display­qua­lität und einer Umstel­lung von BOE- auf Samsung-Bild­schirme nach hinten verschoben.

Ein Tweet von Yogesh Brar (@heyits­yogesh) lässt nun vermuten, dass sich zumin­dest der globale Start nicht nur wegen des Bild­schirm­pro­blems, sondern auch wegen des laufenden Patent­streits zwischen Nokia und der BBK Elec­tro­nics Corp Ltd., zu der auch Oppo und OnePlus gehören, verzö­gert. Die Ange­legen­heit führte bereits dazu, dass OPPO den Verkauf seiner eigenen Mobil­tele­fone sowie OnePlus-Geräte euro­paweit einstellen musste. Einen Sieg konnte BBK Elec­tro­nics zumin­dest in Frank­reich erringen.

Brars Aussage nach ist erst Ende September bis Anfang Oktober mit dem globalen Launch des OnePlus Open zu rechnen. Ob der Patent­streit bis dahin auch in Deutsch­land beigelegt wird, ist frag­lich.

