Oppo kündigt das Find N3 Flip für den globalen Markt an. Das steckt im neuen Clams­hell-Handy drin.

Smart­phone-Hersteller Oppo kündigt mit dem Find N3 Flip ein neues Foldable im Clams­hell-Design an. Der Galaxy-Z-Flip-5-Konkur­rent soll der Pres­semit­tei­lung im Oppo Global News­room zufolge global erscheinen. Ob auch der deut­sche Markt einge­schlossen ist, bleibt abzu­warten. Bislang gibt es noch keine genauen Erkennt­nisse, wie es nach dem Verkaufs­verbot hier­zulande weiter­geht. Zumin­dest auf dem fran­zösi­schen Markt sorgte ein Urteil für eine Über­raschung.

Auf den Bildern sieht das Find N3 Flip viel­ver­spre­chend aus. Die zum BBK-Elec­tro­nics-Konzern gehö­rende Marke präsen­tiert das Foldable als Modell mit verbes­sertem Design, verbes­sertem Cover-Display-Erlebnis und einer bahn­bre­chenden Flip-Phone-Kamera (über­setzt). Das steckt drin im Find N3 Flip.

Find N3 Flip: Specs

So sieht das Oppo Find N3 Flip aus

Bild: Oppo Zunächst zu den beiden Haupt­ele­menten des Find N3 Flip: Das Display des Flip-Foldables misst im aufge­klappten Zustand 6,8 Zoll und hat eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Diese funk­tio­niert adaptiv und regu­liert somit je nach Bedarf selbst­ständig nach unten oder oben. Wird das Display zusam­men­geklappt, gibt es auf der Außen­seite ein Panel mit 3,26 Zoll für die Anzeige von Benach­rich­tigungen, Uhrzeit und Co. An der Größe hat sich im Vergleich mit dem Vorgänger Find N2 Flip nichts geän­dert. Die Gewichts­angabe des Find N3 Flip beläuft sich auf 198 Gramm.

Der verbaute Akku des Find N3 Flip hat eine Kapa­zität von 4300 mAh, der per Schnell­lade­tech­nologie mit 44W aufge­laden werden kann. Für Antrieb sorgt ein Mediatek-Prozessor vom Typ "Dimen­sity 9200 5G". Zwei Kameras gibt es auf der Rück­seite. Eine davon ist als Haupt­kamera klas­sifi­ziert und löst mit 50 Mega­pixel (Blende: f/1.8) auf. Bei der zweiten handelt es sich um eine 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2). Zoom­stufen sind mit bis zu 2-fach optisch und bis zu 20-fach digital möglich.

Spei­cher­kon­figu­rationen und Preis-Prognose

Auf der Vorder­seite gibt es eine 32-Mega­pixel-Kamera (Blende: f/2.4). Wich­tige unter­stützte Konnek­tivi­täts­stan­dards sind Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.3 und USB-C. Entsperr­mög­lich­keiten ergeben sich durch einen seit­lich ange­brachten Finger­abdruck­sensor und per Gesichts­erken­nung.

Die für den chine­sischen Markt ange­gebenen Spei­cher­kom­bina­tionen sind 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität und 12 GB und 512 GB. Die Euro­preise dürften bei über 1000 Euro liegen.

