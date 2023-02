Oppo Find N2 Flip: Galaxy-Z-Flip-4-Konkurrenz im Hands-on

Oppo setzt auf dem MWC in Barce­lona auch das Find N2 Flip in Szene. Ein schi­ckes Foldable, stellten wir fest. Doch leider gab es auf Nach­frage eine ernüch­ternde Antwort.

Oppo hat sein Find N2 Flip auf dem Mobile World Congress in Barce­lona ausge­stellt. Wir haben uns das Foldable im Flip-Design aus der Nähe ange­schaut. Das Design ähnelt dem des Samsung Galaxy Z Flip 4. Es lässt sich auf dieselbe Weise in der Mitte zusam­men­falten und verfügt über ein Außen­dis­play, das zur Anzeige unter anderem von Benach­rich­tigungen dient.

Unser erster Eindruck: Das Oppo Find N2 Flip ist ein schi­ckes Gerät, das vor allem durch die komfor­tabel anmu­tende matte Ober­fläche besticht.

Oppo Find N2 Flip im Hands-on

Das Außendisplay des Oppo Find N2 Flip ist

3,26 Zoll groß

Bild: teltarif.de Am Stand von Oppo präsen­tiert sich das Find N2 Flip zusam­men­geklappt. Dabei wird das 3,26-Zoll-AMOLED-Panel auf der Außen­seite in Szene gesetzt. Das sorgt auch im geschlos­senen Zustand für eine komfor­table Bedie­nung als bei deut­lich klei­neren Foldable-Außen­bild­schirmen. Aufge­klappt gibt es dann ein 6,8 Zoll großes AMOLED mit 120 Hz zu bestaunen.

Im Hands-on am Stand fiel uns insbe­son­dere das gute "Gefühl" auf, mit dem das Foldable in der Hand liegt. Das hat verschie­dene Gründe: Zum einen ist das bereits erwähnte, matte Gehäu­sede­sign zu nennen, das dafür sorgt, dass das Foldable nicht rutschig erscheint. Mit dem schönen matten Gehäuse liegt das Find N2 Flip gut in der Hand

Bild: teltarif.de Zum anderen ist es sehr schlank und mit 191 Gramm nicht unan­genehm schwer. Das Gewicht ist mit dem des Samsung Galaxy Z Flip 4 (187 Gramm) zu verglei­chen.

Keine Spalt­maße

Ist das Oppo Find N2 Flip geschlossen, liegen die Gehäuse- bezie­hungs­weise Display­seiten plan auf. Das hat den Vorteil gegen­über Modellen wie dem Galaxy Z Flip 4, dass keine Spalt­maße zu sehen sind. Zum Thema Spalt­maße gibt es Pro- und Contra­stimmen - was aber letzt­lich Geschmack­sache ist. Für uns ein Pro-Punkt ist das gefäl­ligere Design, es sieht schlicht eleganter aus, wenn es keine Spalt­maße gibt. Das Hauptdisplay ist 6,8 Zoll groß

Bild: teltarif.de Auf der anderen Seite kann es sein, dass Schmutz, der sich zwischen den Displayhälften sammelt, weniger gut wieder entwei­chen kann, wenn es keine größere Lücke gibt. Im Falle des Galaxy Z Flip 4 ist es zudem etwas leichter, das Display mit einer Hand ausein­ander­zufalten. Das ist bei plan auflie­genden Displayhälften wie beim Oppo Find N2 Flip etwas schwerer, und man neigt dazu, die andere Hand zum Öffnen des Fold­ables hinzu­zunehmen.

Verfüg­bar­keit

Es wird gerne von der Verfüg­bar­keit des Oppo Find N2 Flip in Europa gespro­chen. Das ist auch richtig. Aufgrund einer Patent­pro­ble­matik mit Nokia wird das Oppo Find N2 Flip aber nicht offi­ziell in Deutsch­land verkauft. Das wurde uns auf Nach­frage am Oppo-Stand auf dem Mobile World Congress auch bestä­tigt.

Zusammenklappen und auseinanderfalten: Das Find N2 Flip

Bild: teltarif.de Infor­mationen, ob sich daran in naher Zukunft etwas ändert, haben wir nicht erhalten.

