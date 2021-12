Oppo Find N: So viel kostet das Foldable

Oppo wird in Kürze sein erstes Foldable in China veröf­fent­lichen. Nun stehen die Preise für das Oppo Find N fest.

Seit vergan­gener Woche ist klar: Oppo steigt in den Foldable-Markt ein. Zunächst wird das Find N nur in China erscheinen. Genaues zu einem Start in Europa ist noch nicht bekannt. Abwegig ist die Idee aber nicht, dass Oppo künftig ein Foldable auch hier­zulande veröf­fent­lichen wird.

Schaut man sich die Preise für das Oppo Find N an, ist klar, wo die Reise hingehen soll: zur Massen­taug­lich­keit. Samsung hatte die Fold­ables der dritten Gene­ration bereits deut­lich im Vergleich zum Preis der Vorgänger gesenkt. Das Galaxy Z Fold 3 5G ist zwar immer noch sehr teuer, wie auch das Galaxy Z Flip 3 5G. Letz­teres ist aber nicht teurer und teil­weise güns­tiger als andere Premium-Smart­phones, weshalb das Flip in die Riege der Flagg­schiff-Alter­nativen aufge­stiegen ist.

Oppo geht hier einen ähnli­chen Weg, denn die nach aktu­ellem Wech­sel­kurs umge­rech­neten Preise für das Oppo Find N geben Einblick, was das Foldable im Falle einer Veröf­fent­lichung in Europa kosten könnte. Oppo Find N in drei Farben

Bild: Oppo

Oppo Find N: So teuer wie günstig

Natür­lich spre­chen wir bei einem Preis für ein Smart­phone von über 1000 Euro über ein sehr teures Gerät. Daran hat man sich aber mitt­ler­weile im Premium-Segment gewöhnt. Oppo macht das Find N aber nicht teurer als andere Flagg­schiffe mit ähnli­cher Ausstat­tung.

In der kommenden Woche wird das Oppo Find N in China in zwei Vari­anten erscheinen. Mit der Spei­cher­kon­figu­ration 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher veran­schlagt Oppo 7699 Renminbi, was umge­rechnet rund 1073 Euro entspricht. Das Oppo Find N mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB internem Spei­cher kostet 8999 Renminbi, was in etwa einem Euro­preis von 1255 Euro entspricht.

Für den Fall, dass Oppo bei einer etwa­igen Markt­ein­füh­rung in Deutsch­land die Preise über­nimmt, wäre die güns­tigste Version des Oppo Find N in etwa so teuer wie das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G mit 128 GB Spei­cher (UVP: 1049 Euro).

Während das Haupt­dis­play des Oppo Find N 7,1 Zoll groß ist, liegt die Diago­nale des Außen­dis­plays bei 5,4 Zoll, was mit der Größe des iPhone 13 mini vergleichbar ist. Weitere Details, unter anderem zum Schar­nier des Oppo Find N, lesen Sie in einer sepa­raten News.