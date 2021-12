Oppo Find N: Foldable im Galaxy-Z-Fold-Stil angekündigt

Es ist offi­ziell: Mit dem Find N will Oppo das Samsung Galaxy Z Fold 3 über­trumpfen.

Nachdem andere Hersteller wie Samsung oder Huawei ihre ersten Fold­ables längst auf dem Markt haben, zieht nun endlich auch Oppo nach. In einem Beitrag in Oppos News­room bereitet Pete Lau, CEO von OnePlus und Leiter des Find N-Projekts, die Kunden auf die Enthül­lung des ersten Oppo-Fold­ables vor und betont dessen hervor­ragende Bedien­bar­keit.

Die Span­nung auf das Oppo-Phone erhöht der chine­sische Hersteller bereits vor der offi­ziellen Vorstel­lung durch einen Video-Teaser auf der chine­sischen Social-Media-Platt­form Weibo.

Oppo will neues Smart­phone-Kapitel einleiten

Oppo Find N

Bild: Oppo „Der Name Find N steht für uns für neue Möglich­keiten. Wir läuten das nächste Kapitel der Smart­phones ein“, betont Lau in seiner Pres­semit­tei­lung. Bereits im April 2018 erblickte die erste Version des Find N-Proto­typs das Licht der Welt, wurde der Öffent­lich­keit jedoch vorent­halten.

Insge­samt brauchte es vier Jahre inten­siver Forschung und sechs Gene­rationen von Proto­typen, bis das Endpro­dukt den Ansprü­chen des chine­sischen Elek­tronik­her­stel­lers entsprach.

Vier Jahre Forschungs­arbeit

Während Oppo noch forschte, brachte Samsung mit seinem Galaxy Z Fold 3 bereits seine dritte Gene­ration falt­barer Smart­phones auf den Markt. Laut Pete Lau sei die Smart­phone-Indus­trie jedoch nach mehr als einem Jahr­zehnt rasanter Entwick­lung gegen eine Wand gestoßen: „Ob schnelles Laden, hohe Bild­wie­der­hol­raten, mobile Foto­grafie mit mehreren Brenn­weiten oder 5G-Konnek­tivität - die Smart­phone-Entwick­lung hat eine Grenze erreicht, die neue Denk­weisen und neue Ansätze erfor­dert, um weiterhin inno­vativ zu sein.“

Für Oppo sei es besser, ein Produkt zu einem späteren Zeit­punkt auf den Markt zu bringen, wenn es bereit ist, ein groß­artiges Benut­zer­erlebnis zu bieten, anstatt einfach nur mit den Trends Schritt zu halten, führt der CEO weiter aus. Oppo Find N - Seitenansicht

Bild: Oppo

Find N merzt Display-Schwach­stellen aus

Mit dem Find N will Oppo die Schwach­stellen früherer Fold­ables, wie die Knicke im Display oder die allge­meine Halt­bar­keit des Geräts, ausmerzen. Hierfür sei, will man Pete Lau Glauben schenken, die wohl beste Schar­nier- und Display-Technik erfunden worden, die heute erhält­lich ist. Der Name „Find N“ soll hierbei für neue Möglich­keiten stehen.

Mehr Specs kommende Woche

Am 15. Dezember, dem zweiten Tag des OPPO Inno Day, wird es offi­ziell: Der chine­sische Hersteller stellt sein erstes falt­bares Smart­phone der Öffent­lich­keit vor. Sicher­lich erfahren wir dann auch die genauen Specs des Oppo Find N. Wir sind gespannt.

Oppo könnte am Oppo Inno Day 2021 in der kommenden Woche übri­gens auch ein Smart­phone mit ausfahr­barem Kamera-Objektiv vorstellen.