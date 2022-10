Oppo Find Flip: Specs der Galaxy-Z-Flip-4-Alternative

Wahr­schein­lich erwartet uns mit dem Oppo Find Flip demnächst ein weiterer Konkur­rent zum Galaxy Z Flip 4. Es sickerten nun Spezi­fika­tionen zu diesem Foldable im Klapp­handy-Stil durch. So soll das Mobil­gerät unter anderem ein 6,8 Zoll messendes, falt­bares OLED-Display mit Full HD+ und zwei rück­sei­tige Kameras mit Sony-Bild­sen­soren haben. Die Produkt­vor­stel­lung könnte nach dem bevor­ste­henden Snap­dragon Summit statt­finden. Auf letzt­genanntem Event soll nämlich der Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2 enthüllt werden, der vermut­lich im Oppo Find Flip steckt.

Auch bei Oppo klappt es bald

Oppo Find Flip kommt im Formfaktor des Flip 4 (Foto)

Samsung Handys mit falt­baren Anzeigen sind insbe­son­dere im Form­faktor eins­tiger Klapp­handys beliebt. So ist Samsungs Galaxy-Z-Flip-Reihe ein Verkaufs­schlager und zog schon so manche Wett­bewerber nach sich. Etwa das Moto­rola Razr 2022 und das Huawei P50 Pocket. Mit dem Oppo Find Flip steht ein weiterer Rivale in den Start­löchern. Der renom­mierte Bran­chen­insider Digital Chat Station will bereits diverse tech­nische Daten des Fold­ables erfahren haben.

Nach dem Aufklappen findet der Nutzer eine 6,8-Zoll-Anzeige mit 2520 x 1080 Pixeln und OLED-Panel vor. Außen würde es eine 3,26-Zoll-OLED-Anzeige mit unbe­kannter Auflö­sung geben. Damit wäre das Zweit­dis­play des Oppo Find Flip merk­lich größer als bei der Konkur­renz. Das Galaxy Z Flip 4 bietet 1,9 Zoll, das Moto­rola Razr 2022 immerhin 2,7 Zoll und das Huawei P50 Pocket ledig­lich 1,04 Zoll.

Oppo Find Flip: Weitere Spezi­fika­tionen

Die Kamera-Ausstat­tung beschrieb der Infor­mant eben­falls. So soll es hinten ein Weit­winkel-Modul auf Basis des Sony-IMX766-Sensors mit 50 MP und ein Ultra­weit­winkel-Modul auf Basis des Sony-IMX355-Sensors mit 8 MP geben. Selfies werden mit 32 Mega­pixel (Sony IMX709) geschossen. Die Akku­kapa­zität des Oppo Find Flip läge bei 4190 mAh (4300 mAh typisch). Als Chip­satz bietet sich der Snap­dragon 8 Gen 2 an. Diesen wird Qual­comm auf dem Snap­dragon Summit enthüllen. Besagtes Event findet zwischen dem 15. und dem 17. November 2022 statt. Als güns­tigere Alter­native wäre auch der Snap­dragon 8+ Gen 1 denkbar.

5G ist mit Sicher­heit im Oppo Find Flip vertreten. Indes arbeitet Oppo-Konkur­rent Huawei an 5.5G.