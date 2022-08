Android 13: Oppo stellt neue ColorOS-Software vor

Für Geräte von Oppo und anderen Produkten des BBK-Konzerns besteht in Deutsch­land derzeit ein Verkaufs­verbot. Für Bestands­geräte wird in Kürze ein Soft­ware­update in Form von ColorOS 13 auf Basis von Android 13 ausge­rollt.