Oppo Air Glass 2: Smarte Brille ausprobiert

Die Stände des dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona sind voll mit span­nenden Inno­vationen und Gerät­schaften, die einen Einblick in die Zukunft geben. Smarte Funk­tionen, unab­hängig von der aktiven Nutzung eines Smart­phones werden immer verbrei­teter - beispiels­weise in Form von Weara­bles am Hand­gelenk. Das gekop­pelte Handy kann in der Tasche bleiben, es dient nur noch als Schalt­zen­trale, um smarte Funk­tionen von Geräten, die sich an anderen Körper­teilen befinden, zu orga­nisieren. Der Rest passiert irgendwie in der Luft.

Oppo zeigte auf seinem Inno Day im Dezember des vergan­genen Jahres erst­mals die "Oppo Air Glass 2" - eine smarte Brille, die die Funk­tio­nalität des Smart­phones erwei­tert. Wir konnten uns die Air Glass 2 im Rahmen des MWC einmal auf die Nase setzen.

Oppo Air Glass 2

Prototyp der Oppo Air Glass 2

Bild: teltarif.de Erst­mals aufge­setzt, fiel sofort das geringe Gewicht auf. Die Air Glass 2 wiegen nur 38 Gramm, wie der freund­liche Mitar­beiter am Stand von Oppo bestä­tigte. Als Bril­len­träger sah der Autor des Arti­kels die über das Bril­len­glas ange­zeigte Schrift nur verschwommen. Zum Test setzte er seine rich­tige Brille unter die Oppo Air Glass 2 - subop­timal, aber für einen ersten Eindruck reichte es.

Die Oppo Air Glass 2 ist laut Hersteller noch nicht markt­reif, weil es sich um einen Prototyp handelt. Sollte die smarte Brille es aber mal in den End-Consumer-Markt schaffen, wie es in der Busi­ness­sprache oft heißt, soll es auch die Möglich­keit geben, die Oppo Air Glass 2 mit ange­passter Stärke zu erhalten. Die Oppo Air Glass 2 wiegt nur 38 Gramm

Bild: teltarif.de Die Funk­tionen der Brille sind bislang noch einge­schränkt. Inter­essant war jedoch zu erkennen, welches Poten­zial in diesem Wearable steckt. Inte­grierte Laut­spre­cher können Musik abspielen, die nur der Träger der Brille hört. Eigens in die Ohren gesteckte Kopf­hörer für den Musik­genuss werden damit obsolet.

Der zum Test abge­spielte Sound machte einen guten Eindruck, klang natür­lich, klar und voll. Wird die Oppo Air Glass 2 getragen, erscheint im Blick­feld ein Text mit Infor­mationen. Später, so der Oppo-Mitar­beiter, könne es möglich sein, direkt im Blick­feld des Nutzers eine Navi­gation zu starten, über die einge­bauten Laut­spre­cher einen Anruf entge­gen­zunehmen oder gespro­chene Sprache des Gegen­übers in die eigene Sprache über­setzen zu lassen. Oppo Air Glass 2 in Action

Bild: teltarif.de So sieht offenbar die Zukunft aus: Weg vom Smart­phone - zumin­dest, dass es nicht für sämt­liche Anwen­dungen extra aus der Tasche geholt werden muss.

Oppo brachte auch sein neuestes Flip-Foldable mit zum MWC. Das Find N2 Flip konnten wir daher schon aus der Nähe betrachten. Leider gibt es immer noch Probleme, was den offi­ziellen Verkauf in Deutsch­land betrifft.