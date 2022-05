Oppo A96: Das steckt in der neuen China-Mittelklasse

Der chine­sische Hersteller Oppo stockt seine A-Klasse durch ein weiteres Smart­phone namens A96 auf. Der 6,59-Zoller will mit seinem FullHD+-Display mit 90 Hz und einem 96-prozen­tigen NTSC-Farb­raum über­zeugen. Was kann der Mittel­klasse-Neuling sonst noch?

Mit dem A96 erwei­tert Oppo seine Einstiegs- und Mittel­klasse um ein weiteres Smart­phone, das trotz seines vergleichs­weise nied­rigen Preises nicht mit Reizen geizt. Ange­fangen beim 6,59 Zoll großen LCD-Display, das über eine FHD+-Auflö­sung mit 401 ppi sowie eine Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz verfügt.

Dank seiner schlanken Abmes­sungen von 164,4 mal 8,4 mal 75,7 mm dürfte das 191 Gramm schwere Oppo A96zudem ange­nehm in der Hand liegen.

Snap­dragon 680 und 8 GB RAM

Oppo a96 ins Sunset Blue

Bild: Oppo Beim Prozessor greift Oppo zu einem Qual­comm Snap­dragon 680, der mit 2,4 GHz und acht Kernen zwar längst nicht so leis­tungs­stark ist wie der Snap­dragon 8 Gen 1, den gängigsten Alltags­auf­gaben und Spielen dank Unter­stüt­zung von einer Adreno-610-Grafik­ein­heit jedoch durchaus gewachsen sein sollte. Zur flüs­sigen Perfor­mance trägt die Ausstat­tung mit einem 8 GB großen LPDDR4x-Arbeits­spei­cher bei. Der 128 GB große interne Spei­cher lässt sich mit MicroSD-Karten um bis zu 1 TB erwei­tern.

50-MP-Dual-Kamera und Bokeh-Effekt

Oppo a96 in Starry Black

Bild: Oppo Gemäß der Preis­klasse verzichtet Oppo beim A96 auf eine Triple- oder gar Quad-Kamera und verbaut auf der Rück­seite statt­dessen einen 50-MP-Sensor mit f/1.8-Blende und einen weiteren Sensor mit einer f/2.4-Blende für Bokeh-Aufnahmen. Die 16-MP-Selfie­kamera finden wir in einem Punch-Hole in der linken oberen Displayecke.

5000-mAh-Akku mit 33-W-SUPERVOOC-Schnell­lade­tech­nologie

Für reich­lich Durch­hal­tever­mögen sorgt ein 5000-mAh-Akku. Die Kraft­zelle lässt sich mit 33 W recht fix aufladen. Ange­sichts der hohen Akku­kapa­zität wäre aller­dings eine noch etwas schnel­lere Lade­geschwin­dig­keit von Vorteil. Hier erhebt der chine­sische Elek­tronik­her­steller den Spar­finger, was in Anbe­tracht des verhält­nis­mäßig nied­rigen Preises nicht verwun­dert.

Resis­tent gegen Kratzer, Staub und Spritz­wasser

Oppo a96 mit Punch-Hole-Kamera

Bild: Oppo Die Rück­seite des Smart­phones kommt in robustem Poly­car­bonat im "OPPO Glow Design" daher und präsen­tiert sich wahl­weise in den Farben Starry Black oder Sunset Blue. Das Gerät ist nach IP5X gegen Staub sowie nach IPX4 gegen Wasser geschützt.

Neben Blue­tooth 5.0 unter­stützt das Oppo A96 WLAN in den 802.11 a/b/g/n/ac-Stan­dards, NFC und OTG. Bei der Netz­werk­unter­stüt­zung müssen wir uns mit 2G, 3G oder 4G / LTE begnügen; eine 5G-Unter­stüt­zung fällt wegen des Snap­dragon 680-Prozes­sors leider weg.

Anders als ein Hybrid-Karten­slot fasst der Karten­schlitten des Oppo A96 zwei Nano-Simkarten und eine MicroSD-Karte gleich­zeitig. Werks­seitig läuft auf dem A96 Android 11 mit ColorOS 11.1. Ob es ein Update auf Android 12 geben wird, ist noch nicht bekannt.

Das Oppo A96 ist in Deutsch­land zu einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 299 Euro erhält­lich.

Kann die Apple Watch Series 8 bald Fieber messen? Das erfahren Sie in einem anderen Artikel.