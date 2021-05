Neue Oppo A-Serie: 5G-Mittelklasse ab unter 300 Euro

5G hat längst den Massen­markt erreicht. Das Oppo A54 5G startet bei rund 270 Euro. Zwei weitere der neuen Oppo-A-Serie haben auch den neuen Mobil­funk­stan­dard an Bord - das A74 fällt aus der Reihe, mutet dennoch gut ausge­stattet an.

Nach den Highen­dern der Find-X3-Serie ist es für Oppo Zeit, die Mittel­klasse zu erwei­tern. Vier neue Geräte der A-Serie wollen beein­dru­cken, drei davon können 5G.

Auf den ersten Blick machen die Daten auf den Blät­tern einen guten Eindruck. Die Preise der Handys sind vergleichs­weise günstig, trotzdem gibt es einige Features, die auch deut­lich teurere Smart­phones besitzen. Bei uns lesen Sie die wich­tigsten Ausstat­tungs­details von Oppo A54 5G, Oppo A74 (5G) und Oppo A94 5G.

Oppo A54 5G

Oppo A54 5G

Bild: Oppo Das Oppo A54 5G ist ab heute bei Voda­fone und o2 erhält­lich und mit einer UVP von 269 Euro das güns­tigste der drei 5G-Handys der neuen A-Serie. o2 bietet das Handy im Bundle mit dem Oppo Band Sport an. Ab dem 10. Mai ist das Oppo A54 5G auch bei den Händ­lern Sparhandy.de, Amazon.de, expert sowie MediaMarkt und Saturn zu bekommen.

Leis­tungs- und 5G-Bringer ist ein Snap­dragon 480 von Qual­comm. Der interne Spei­cher ist 64 GB über­schaubar, kann aber per MicroSD um bis zu 256 GB erwei­tert werden.

Das 6,5-Zoll-Display (FHD+) erreicht höhere Bild­wie­der­hol­raten von 90 Hz, der Strom­spei­cher ist mit einer Kapa­zität von 5000 mAh groß ausge­fallen.

Die Vier­fach-Haupt­kamera bietet unter anderem einen Sensor mit 48 Mega­pixel, was auch in der unteren Mittel­klasse mehr und mehr zum Stan­dard wird.

Oppo A74 (5G)

Oppo A74 5G

Bild: Oppo Eine 48-Mega­pixel-Haupt­kamera gibt es auch beim Oppo A74 5G, genauso wie ein 6,5-Zoll-Display mit 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Der Akku fasst eben­falls 5000 mAh Kapa­zität, kann im Gegen­satz zum Strom­spei­cher des Oppo A54 5G mit 18 Watt schnell wieder aufge­laden werden.

An Stellen wie den Spei­cher­ein­heiten hat das Oppo A74 5G auch mehr zu bieten. So sind 6 GB statt 4 GB Arbeits­spei­cher sowie 128 GB interner Spei­cher verbaut - erwei­terbar um bis zu 256 GB per MicroSD.

Der Snap­dragon 480 werkelt auch im Oppo A74 5G, das zu einem Preis von 299 Euro ab dem 10. Mai bei mobilcom-debitel, Sparhandy.de, Amazon, expert und MediaMarkt und Saturn erhält­lich erhält­lich sein wird. Der Aufpreis von 30 Euro zum Oppo A54 5G lohnt sich unserer Meinung allein schon wegen des doppelten internen Spei­chers. Oppo A74 5G

Bild: Oppo 5G-Verneiner zum jetzigen Netz­ausbau-Zeit­punkt können sich auch für das LTE-Modell des Oppo A74 entscheiden. Die Spezi­fika­tionen lesen sich auch sehr solide: Snap­dragon 662, 6 GB/128 GB (erwei­terbar um bis zu 256 GB per MicroSD), 5000 mAh Akku mit 33 W schnellem Laden und Triple­kamera mit einem 48-Mega­pixel-Sensor. Das Display ist mit 6,4 Zoll marginal kleiner, unter­stützt auch Full-HD+-Auflö­sung, aber ohne höhere Bild­wie­der­hol­rate.

Das Oppo A74 ist ab dem 10. Mai zum Preis von 249 Euro bei den Händ­lern Sparhandy.de, Amazon und expert zu haben. MediaMarkt und Saturn bieten das Modell im Bundle mit den Kopf­hörern Oppo Enco W11.

Oppo A94 5G

Oppo A94 5G

Bild: Oppo Das Spit­zen­modell der neuen A-Serie ist das Oppo A94 5G. Während Oppo A54 5G und Oppo A74 5G über ein LCD verfügen, hat das Oppo A94 5G wie auch das Oppo A74 ein AMOLED mit FHD+.

Der Antrieb wird durch einen MediaTek Dimen­sity 800U (5G) sowie 8 GB Arbeits­spei­cher gewähr­leistet, die interne Größe bemisst sich auf 128 GB (erwei­terbar um bis zu 256 GB). Die Akku­kapa­zität des Oppo A94 5G ist mit 4310 mAh deut­lich kleiner ausge­fallen, unter­stützt wird schnelles Laden mit 30 W. Mehr Bild­details sollen auch mit der 48-Mega­pixel-Haupt­kamera des Oppo A94 5G möglich sein.

Das Oppo A94 5G ist ab heute bei den Provi­dern Deut­sche Telekom und Voda­fone zum Preis von 389 Euro erhält­lich. Weitere Händler wie Sparhandy.de, Amazon und expert werden ab dem 10. Mai bedient. MediaMarkt und Saturn bieten das Oppo A94 5G im Bundle mit den Wire­less-Kopf­hörern Oppo Enco W51 an.

Spit­zen­modell der Premi­umserie ist das Oppo Find X3 Pro 5G. Wir haben es einem ausführ­lichen Test unter­zogen.

