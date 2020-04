Oppo A91 im Test: Einsteiger-Handy mit High-End-Charme?

Der chine­si­sche Smart­phone-Hersteller Oppo ordnet sein Modell "A91" selbst in die eigene Einstiegs­serie ein. Ange­sichts der Preis­vor­stel­lung von 299 Euro (Farben: "Light­ning Black" und "Blazing Blue") ist es für das allge­meine Verständnis wohl logi­scher es als Mittel­klasse-Smart­phone zu kate­go­ri­sieren. Die Spezi­fi­ka­tionen haben aller­dings einen Sprach­kurs in Ober­klasse-Slang genommen.

Für einen vergleichs­weise güns­tigen Preis bekommen Käufer des Oppo A91 einige Features, die es in der Regel nur in deut­lich teureren Smart­phone-Modellen gibt: Finger­ab­druck­sensor unter dem Display, Quad­ka­mera, 8 GB Arbeits­spei­cher und eine Schnell­la­de­funk­tion für den Akku. Ob das Gesamt­paket am Ende nicht nur mit wohl­klin­genden Daten­blatt-Placebos schießt, lesen Sie im nach­fol­genden Test­be­richt.

Oppo A91 im Test: Heiße Luft oder cooles Smart­phone?

Das Display des Oppo A91 misst 6,4 Zoll

Bild: teltarif.de Das Oppo A91 ist sehr gut verar­beitet und liegt mit seinem Gewicht von 172 Gramm komfor­tabel in der Hand. Das AMOLED-Panel (Full-HD+) misst in der Diago­nale 6,4 Zoll (Abmes­sungen: 160,2 mm mal 73,3 mm mal 7,9 mm). Lobens­wert (für die Preis­klasse) ist der Corning-Gorilla-Glass-5-Schutz. Das Display-Design - und damit unwei­ger­lich die Inte­gra­tion der Front­ka­mera - ist nicht mehr markt­frisch - hier orien­tiert sich Oppo am bewährten Design vieler Smart­phone-Genera­tionen aus dem Jahr 2019 und auch 2020. Eine mittig ausge­schnit­tene Wasser­tropfen-Notch ist aber immerhin eine dezente Lösung, gegen die nicht viel Kritik zu üben ist.

Dort - wie auch an den Seiten - sind die Display­ränder ange­nehm schmal, unten ist der Rahmen etwas breiter, was aber zu verkraften ist. Insge­samt erin­nert das Oppo A91 beispiels­weise an das Design des OnePlus 6T. Das ist auch nicht weiter verwun­der­lich, schließ­lich ist Oppo die Mutter­ge­sell­schaft von OnePlus.

An der rechten Gehäus­e­seite befindet sich der gut zu errei­chende Power­button, an der linken Gehäus­e­seite sind zwei Laut­stär­ke­tasten zu finden. Diese lassen sich in unserem Test­fall noch gut mit dem Zeige­finger der rechten Hand im Einhand­be­trieb bedienen. Für die Mittel­klasse derzeit noch unge­wöhn­lich ist ein Finger­ab­druck­sensor, der unter dem Display auf Nutzung wartet. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Der Finger­ab­druck­sensor, der das Display des Oppo A91 entsperrt, verrich­tete im Test einen zuver­läs­sigen Job. Für unseren Geschmack könnte er aber gerne etwas höher sitzen, wie es beispiels­weise beim Samsung Galaxy S20 der Fall ist. Als zweite Möglich­keit kann das Gerät per Gesichts­er­ken­nung entsperrt werden, die sich im Test eben­falls bewähren konnte.

In unserem Display­hel­lig­keits­test haben wir einen Wert von 460 cd/m² ermit­telt. Das ist leider nur Durch­schnitt. Damit ist das Display des Oppo A91 zum Beispiel auf dem Niveau des OnePlus 6T, bei dem wir einen Wert von 443 cd/m² ermit­telten.

Perfor­mance, Soft­ware und Akku

Für Leis­tung sorgen ein Helio-P70-Prozessor aus dem Hause MediaTek und 8 GB Arbeits­spei­cher. Die Mittel­klasse-CPU wurde bereits im Oktober 2018 vorge­stellt. Mitt­ler­weile gibt es mit dem Helio P90 bereits einen leis­tungs­fä­hi­geren Nach­folger. Das Modell im Oppo A91 ist also kein Jung­spund mehr. Im von uns ermit­telten AnTuTu-Gesamt-Score erreichte das Smart­phone einen Wert von 192 910. Im Vergleich mit der aktu­ellen Android-Rang­folge würde sich das Oppo A91 zwischen dem Samsung Galaxy S7 und dem Honor 9 einordnen. Auf dem Papier gibt es defi­nitiv flot­tere Geräte. In unserem eigenen Browser-Bench­mark erreichte das Oppo A91 aber einen ganz ordent­li­chen Wert von 149, mit dem sich das Smart­phone des chine­si­schen Herstel­lers durchaus dem Samsung Galaxy S20 (Wert: 172) annä­hert. Powerbutton

Bild: teltarif.de In der Praxis erwies sich die Gesamt­per­for­mance des Oppo A91 in Verbin­dung mit der Benut­zer­ober­fläche ColorOS 6.1 als flüssig und schnell. Kritik: Auf unserem Test­gerät lief Android 9. Bleibt zu hoffen, das Oppo bald ein Update auf Android 10 nach­lie­fert. Die Rede ist davon, dass Oppo die Soft­ware-Aktua­li­sie­rung im Juni zum Down­load bereit­stellen will.

Das Oppo A91 kann auf einen Akku mit einer Kapa­zität von 4025 mAh zurück­greifen. Im Test hielt der Strom­spei­cher etwas mehr als sieben­ein­halb Stunden durch. Das ist leider nicht beson­ders berau­schend. Vorteil­haft ist an dieser Stelle, dass sich der Strom­spei­cher mit der Schnell­la­de­tech­no­logie VOOC Flash Charge 3.0 und einer maxi­malen Ausgangs­leis­tung von 20 Watt wieder aufladen lässt.

Konnek­ti­vität, Tele­fonie und Sound

Wich­tige Schnitt­stellen sind USB-C, Blue­tooth 4.2, NFC für kontakt­loses Bezahlen und WLAN-ac. Der Karten­slot befindet sich über den Laut­stär­ke­tasten. Das Modul ist flexibel. So können Oppo-A91-Nutzer neben zwei Nano-SIM-Karten auch eine microSD-Karte zusätz­lich einlegen, um die interne Spei­cher­ka­pa­zität von 128 GB zu erwei­tern. Karten-Slot und Lautstärketasten

Bild: teltarif.de Die Tele­fo­nie­qua­li­täten sind auf einem guten Niveau. Sowohl die Stimme unseres Gesprächs­part­ners als auch unserer eigene wurden klar und deut­lich wieder­ge­geben, auch über freies Spre­chen. Vom Mono-Laut­spre­cher, der im unteren Gehäu­se­rahmen sitzt, darf man keine Höchst­leis­tungen erwarten. Für ein Musik-Gedudel auf halber Laut­stärke reicht der Grill aber aus. Das Oppo A91 bietet die Möglich­keit, ein Headset via klas­si­schem Klin­ken­an­schluss zu verwenden.

