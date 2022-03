Mit 240 Watt: Mal eben den Handyakku aufladen ... fertig!

Schnelles Laden von Smart­phone-Akkus hat sich zum Wett­bewerb unter den Smart­phone-Herstel­lern entwi­ckelt. Mitt­ler­weile über­schlagen sich die Hersteller mit hohen Watt­zahlen: Je höher, desto besser, was nicht nur entspre­chend den Akku schnell aufladen soll, sondern auch zu einem Verkaufs­argu­ment geworden ist.

Honor stellte gestern das Magic 4 Pro vor, ein hoch­prei­siges Flagg­schiff von Honor, dessen Akku mit 100 W wieder mit Strom versorgt werden kann. Laut Angaben der ehema­ligen Huawei-Tochter soll auf diese Weise ein Akku­stand von 50 Prozent in einer Lade­zeit von 15 Minuten erreicht werden können. Oppo demonstriert das Aufladen eines Smartphone-Akkus mit 240 W

Bild: teltarif.de Oppo kündigte bereits Mitte 2020 eine schnelle Lade­tech­nologie mit 125 W an. Bislang war davon aber noch nichts in einem seri­enreifen Smart­phone-Modell des Herstel­lers zu sehen. Der Akku des Xiaomi 11T Pro kann mit 120 W wieder aufge­laden werden. Dabei handelt es sich um die bislang schnellste Lade­tech­nologie, die auf dem Markt auch für Endkunden verfügbar ist.

Die BBK-Elec­tro­nics-Konzern­ver­eini­gung aus Oppo, OnePlus und realme geht jetzt noch einen Schritt weiter.

Smart­phone-Akku mit 150 W aufladen

OnePlus verkün­dete im Rahmen des Mobile World Congress in Barce­lona, dass im zweiten Quartal 2022 ein Smart­phone der Marke einge­führt werden soll, dessen Akku sich mit 150 W wieder aufladen lässt. Die SUPERVOOC-Tech­nologie stammt dabei vom Kollegen Oppo. Mit dieser Geschwin­dig­keit soll ein Akku mit einer Kapa­zität von 4500 mAh in fünf Minuten von 1 auf 50 Prozent mit Strom versorgt werden können. Ein dahinter stehender Algo­rithmus soll trotz der hohen Leis­tung die Lebens­zeit des Akkus aufrecht­erhalten. Selbst nach einem Zyklus von 1600 Lade­vor­gängen soll der Akku noch bis zu 80 Prozent Lade­leis­tung haben.

Die Oppo-Lade­tech­nologie wird also zunächst in einem Smart­phone von OnePlus auspro­biert. Ob es sich dabei wieder um ein T-Modell aka „OnePlus 10T Pro“ handeln könnte, bleibt abzu­warten. Erstmal steht der Europa-Start des OnePlus 10 Pro auf dem Programm. Bislang ist das Flagg­schiff nur in China erschienen. Auf dem Mobile World Congress in Barce­lona konnten wir uns das Modell aber bereits in einem Hands-on anschauen.

Es geht noch Stufen höher

Die Lade­geschwin­dig­keit von 150 W ist schon ziem­lich beein­dru­ckend. Fünf Minuten Lade­zeit sollen also für 50-Prozent-Akku­stand sorgen, die volle Ladung soll in 15 Minuten erreicht sein.

Nochmal schneller soll es mit der 240-W-SUPERVOOC-Tech­nologie gehen. Es gibt zwar noch kein konkretes Modell, für das dieser Speed vorge­sehen ist. Oppo demons­trierte die hohe Geschwin­dig­keit aber bereits anhand von Test­samples an seinem Stand auf dem MWC. Die volle Ladung eines 4500 mAh großen Akkus soll mit 240 W in einer Lade­zeit von neun Minuten erreicht werden können.

Der Oppo-Mitar­beiter am Stand erklärte auf Nach­frage, dass diese hohe Lade­leis­tung nicht nur für Smart­phone-Nutzer inter­essant ist, sondern dass so auch Geräte wie Tablets und Note­books mit größerem Akku aufge­laden werden können. Außerdem könnten diese Tech­nolo­gien künftig auch für das Aufladen von E-Autos inter­essant sein.

Vor dem Smart­phone von OnePlus soll wohl erst noch realme folgen. Die Marke kündigte nämlich gestern eine 150 W UltraDart Char­ging Archi­tek­ture an. Konkret hieß es in der Ankün­digung, dass realme die Tech­nologie bald in die Massen­pro­duk­tion mit dem realme GT Neo 3 bringen will.

Während des Ladens wird der Akku­stand progressiv auf dem Display ange­zeigt, sodass man verfolgen kann, wie schnell der Akku aufge­laden wird. Wie das aussieht, sehen Sie in einem Video, das wir auf unserem Face­book-Kanal gepostet haben sowie auf unserem YouTube-Kanal:

Unter­dessen ist schnelles Laden mit 200 W von Xiaomi in Planung.