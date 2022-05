Schwache Signale mindern 5G-Erlebnis in der Schweiz

Auf Basis der Daten von Nutzern der Open­signal-App (für Android oder iOS) wurde fest­gestellt, wie das 5G-"Erlebnis" in der Schweiz aufgrund von schwa­cher Signal­stärke gemin­dert werde, beson­ders im Vergleich mit den benach­barten Ländern Deutsch­land, Frank­reich oder Italien.

Schwa­ches Signal - lang­sames 5G

Beim Auswerten der Daten fiel den Analysten ein Zusam­men­hang zwischen schwa­chem Signal und lang­samer Down­load-Geschwin­dig­keit auf. Ein Grund hierfür dürfte in den strengen Vorgaben des Landes zu elek­tro­magne­tischen Emis­sionen liegen, findet Open­signal. Im Ländervergleich sind die 5G-Pegel in der Schweiz am schlechtesten

Grafik: Opensignal Die Schweiz hat früh die 2G-Tech­nologie (GSM) abge­schaltet, und der Markt­führer Swisscom wird sogar bald auch 3G aufgeben, um Raum für eine bessere 5G-Versor­gung zu bekommen, beson­ders wenn die Strah­lungs­grenz­werte nicht erhöht werden sollten.

Mehr als die Hälfte ist zu schwach

Mehr als die Hälfte aller Schweizer 5G-Signale waren schwächer als anderswo

Grafik: Opensignal In der Schweiz wurde, als einzigem der vier Länder, fest­gestellt, dass über 50 Prozent der 5G-Mess­werte mit Leis­tungs­pegeln der Kate­gorie „Schwach“ oder darunter (-105 dBm) lagen. Vergli­chen mit den Mess­werten der Nach­bar­länder, die zwischen 38,3 und 39,7 Prozent lagen, ergab sich für die Nutzer in der Schweiz ein vermin­dertes 5G-Erlebnis, sprich 5G funk­tio­nierte bei den mit Open­signal testenden Nutzern "nicht so gut".

Der SS RSRP ist entschei­dend

Open­signal hat dazu die Werte der „Synchro­niza­tion Signal Refe­rence Signal Received Power“ (SS RSRP) – der Mess­wert der 5G-Signal­stärke – zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. März 2022 in vier euro­päi­schen Märkten mitein­ander verglei­chen: In der Schweiz, Frank­reich, Deutsch­land und Italien. Wenn das Signal in der Schweiz gut ist, sind die Datenraten exzellent

Grafik: Opensignal Die durch­schnitt­liche Signal­stärke in der Schweiz lag bei -109,9 dBm. Das sei ein signi­fikant nied­rigerer Wert als in den anderen unter­suchten Ländern, wo er zwischen -101,1 und -100,5 dBm lag.

Branche ist sich einig

Das schwei­zeri­sche Ergebnis gilt laut der Kate­gori­sie­rung des Open­signal-Mitbe­wer­bers Tutela als „Schwach“ (höher als -115 dBm aber nied­riger als -105 dBm), während Deutsch­land, Frank­reich und Italien als „Befrie­digend“ kate­gori­siert werden (höher als -105 dBm und nied­riger als -95 dBm). Aufgrund der strengen Regu­larien in der Schweiz, die teil­weise 10-mal nied­rigere Grenz­werte vorsehen als im Rest der EU, war dieses Ergebnis zu erwarten gewesen. Auch nahe beim Sender sind die Schweizer Pegel niedriger

Grafik: Opensignal Auch weitere Unter­suchungen, die durch­geführt wurden, um Faktoren wie Bevöl­kerungs­dichte und geogra­phi­sche Eigen­heiten im Länder­ver­gleich abzu­mil­dern, hätten zu ähnli­chen Ergeb­nissen geführt und zeigten, dass das 5G-Erlebnis in der Schweiz im Vergleich mit den Nach­barn gemin­dert sei.

