ChatGPT-Macher OpenAI stellt GPT Version 4 vor

Logo: OpenAI Das Start-up OpenAI hat die nächste Version der Tech­nologie hinter dem popu­lären Text-Auto­maten ChatGPT vorge­stellt. GPT-4 soll unter anderem bessere Ergeb­nisse als die vorhe­rigen Vari­anten liefern, wie OpenAI in der Nacht zum Mitt­woch bekannt gab. Probleme der Technik - wie etwa, dass sie angeb­liche Fakten einfach erfinden kann - bestehen weiter, sollen aber seltener vorkommen.

ChatGPT und die Soft­ware Dall-E, die Bilder aus Text-Vorgaben erzeugen kann, basieren auf der vorhe­rigen GPT-Gene­ration. Zugang zu GPT-4 bekommen zahlende Kunden von OpenAI für ihre Dienste. Es gibt eine Warte­liste.

Sprach­lern-App Duolingo nutzt schon GPT-4

Einige Kunden setzten die Tech­nologie aller­dings schon ein. Die Sprach­lern-App Duolingo etwa nutzt GPT-4 unter anderem für Dialog-Trai­nings, die in einem neuen, teureren Abo verfügbar sind. Micro­soft bestä­tigte, dass in seiner Bing-Such­maschine schon seit einigen Wochen GPT-4 zum Einsatz kommt. Micro­soft kaufte sich in einem milli­arden­schweren Deal bei OpenAI ein und das Geld sicherte unter anderem den Zugang zur nötigen enormen Rechen­leis­tung.

Für die GPT-Tech­nolo­gien erfasste die Soft­ware enorme Mengen von Texten und Bildern. Sie kann auf dieser Basis Sätze formu­lieren, die von denen eines Menschen kaum zu unter­scheiden sind. Dabei schätzt das Programm, welche Worte als nächstes in einem Satz folgen könnten. Dieses Grund­prinzip birgt unter anderem das Risiko, dass die Soft­ware "Fakten hallu­ziniert", wie OpenAI es nennt.

Das könne auch GPT-4 passieren, wenn auch seltener als zuvor, hieß es in dem Blog­ein­trag. Auch könnten der neuen Version eben­falls einfache Logik-Fehler unter­laufen und sie könne Vorur­teile weiter­ver­breiten. GPT-4 seien nur Fakten bekannt, die vor September 2021 passiert seien - und es lerne nicht aus Erfah­rungen, betonte OpenAI.

GPT-4 soll auch gut darin sein, Bilder zu analy­sieren und mit Worten zu beschreiben - diese Funk­tion macht OpenAI zunächst aber nicht für die Kunden verfügbar.

Der Text­roboter ChatGPT hat Künst­liche Intel­ligenz auf einen Schlag bekannter gemacht. Kann er nur übers Internet genutzt werden? Nein: Ein deut­sches Unter­nehmen macht ChatGPT per Telefon abfragbar.