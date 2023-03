Telekom: "Auf Bitstrom Layer 2 können wir alles machen"

Den Glas­faser­netz­betrei­bern ist bewusst, dass sie ihre Netze nur auslasten werden, wenn sie koope­rieren. Open Access heißt das Zauber­wort, das so neu aber nicht mehr ist. Seit Jahren wird darüber disku­tiert, wie ein Open-Access-Zugang aussehen sollte. Jetzt gab es auf den Fiber­days 23 in Wies­baden eine unver­hoffte Annä­herung.

Vor allem von der Deut­schen Telekom wird erwartet, dass sie auf die Glas­faser­netze der Wett­bewerber geht. Dafür fehlen Thilo Höllen, Senior Vice Presi­dent Breit­band­koope­rationen bei der Telekom Deutsch­land, aber die Stan­dards. Auf den Fiber­days 23 des Bundes­ver­bands Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) bezeich­nete er Open Access als "defi­niti­ons­losen Raum". Dem pflich­tete Dirk Paster­nack, CEO von vitro­con­nect, nur teil­weise zu.

Laut Paster­nack seien tech­nische Stan­dards für Open Access durchaus gesetzt. Offen seien hingegen Themen wie etwa Service Level Agree­ments, Vorver­mark­tung oder auch Nach­ver­dich­tung. "Wir legen den Fokus auf einen frei­wil­ligen Bitstrom Layer Access (BSA)", sagte Paster­nack. Ohne Open Access wird es keinen flächendeckenden Glasfaserausbau geben. Darüber waren sich die Panelisten auf den Fiberdays 23 einig. Noch sind aber nicht alle Details durchdekliniert

Foto: Marc Hankmann Den BSA bezeich­nete Andreas Pfis­terer, CEO der Deut­schen Glas­faser als das "markt­gän­gigste Modell" für Open Access. Ein BSA Layer 2 eigne sich laut Pfis­terer ideal, um die Markt­ein­tritts­hürden für Retailer möglichst gering zu halten. Mit BSA Layer 2 kann sich auch Telekom-Manager Höllen anfreunden. "Auf Bitstrom Layer 2 können wir alles machen", sagte Höllen auf den Fiber­days 23 in Wies­baden. Sowohl die Telekom selbst als auch ihre Joint Ventures Glas­faser Nord­west und GlasfaserPlus böten BSA Layer 2 für Dritte an. Pfis­terer bot daraufhin Höllen an, auf dieser Basis über Open Access ins Gespräch zu kommen. "Können wir gerne machen", entgeg­nete der Telekom-Manager.

Kein Regu­lierer, aber ein Schieds­richter

Thilo Höllen, Senior Vice President Breitbandkooperationen Telekom Deutschland, nahm das Gesprächsangebot über Open Access von Deutsche-Glasfaser-CEO Andreas Pfisterer an, sagte aber zuvor, dass Open Access ein "definitionsloser Raum" sei

Foto: Marc Hankmann Höllen betonte, das von den 10 Millionen Glas­faser­anschlüssen, die die Telekom in den nächsten vier Jahren bauen will, 25 Prozent nur in Form von Koope­rationen entstehen können. Marco Sick, CEO von Vatten­fall Euro­fiber und BREKO-Vorstands­mit­glied, wies darauf hin, dass darüber hinaus 30 Millionen weitere Haus­halte Glas­faser benö­tigen. Um diese zu versorgen, müssten die Netz­betreiber zusam­men­arbeiten. "Ohne Open Access geht das nicht", sagte Sick auf den Fiber­days 23. Hinzu kommt, dass auch die Busi­ness­modelle der Netz­betreiber auf lange Sicht nicht mit einer Markt­pene­tra­tion von 30 bis 40 Prozent auskommen. "Eine Auslas­tung von 70 bis 80 Prozent, ab der sich das rechnet, schaffen wir nur mit Open Access", betonte vitro­con­nect-CEO Paster­nack.

Einig war man sich auf dem Panel zu Open Access, dass es keiner harten Regu­lie­rung bedarf, damit sich Open Access durch­setzt. "Der Markt befindet sich in einer Findungs­phase", sagte Paster­nack. Es brauche laut Vatten­fall-Euro­fiber-Chef Sick ledig­lich Spiel­regeln für einen fairen Wett­bewerb und jemanden, "der auch mal die Gelbe Karte zeigt". Wie das aller­dings konkret aussehen könnte, dazu konnten die Pane­listen auch nichts sagen.

Lokal­mono­pole verhin­dern

Freenet-AG-Chef Christoph Vilanek schlägt einen Sanktionsmechanismus vor, um zu verhindern, dass ein einziger Netzbetreiber vor Ort sein Quasi-Monopol ausnutzt

Foto: Marc Hankmann Ob die Bundes­netz­agentur (BNetzA) so etwas wie ein Schieds­richter für fairen Wett­bewerb im Glas­faser­ausbau sein könnte, bezwei­felte Chris­toph Vilanek. "Die BNetzA hat uns immer gesagt, wir müssten das selbst regeln", erklärte der Vorstands­vor­sit­zende der freenet AG. Vilanek sprach sich aber für einen Sank­tions­mecha­nismus aus, wenn ein Netz­betreiber sein lokales Monopol ausnutze.

Gerade in länd­lichen Regionen gibt es oft nur einen Glas­faser­netz­betreiber, dem die Kunden mehr oder weniger ausge­lie­fert sein. "Um hohen Preisen zu entkommen, hilft da nur ein Umzug", sagte Vilanek. Open Access könnte in solchen Fällen dafür sorgen, dass Kunden zwischen verschie­denen Internet Service Provi­dern auswählen könnten.

