Ookla: "Mit 5G Geschwindigkeiten schrittweise verbessern"

Foto: Ookla LLC Die App "Ookla Speed­test" findet sich auf sehr vielen Note­books, Tablets oder Smart­phones. Sie ist eines der welt­weit belieb­testen Tools zur Breit­band-Geschwin­dig­keits­mes­sung und gilt in diesem Bereich ebenso in Deutsch­land als Refe­renz. Mit den Messer­ergeb­nissen aus erster Hand stellt sich also die Frage: Wie steht es ganz prak­tisch um die Qualität von Breit­band­ver­bin­dungen in Deutsch­land und was könnte in diesem Zusam­men­hang verbes­sert werden? Auch über das Thema Daten­schutz spre­chen wir im teltarif.de-Exklu­siv­inter­view mit Ookla-Mitbe­gründer und CEO Doug Suttles.

teltarif.de: Doug, erzählen Sie uns etwas über Ookla, die Firma hinter Speedtest.net.

Doug Suttles: Ookla ist der welt­weit führende Anbieter von Infor­mationen zu Mobil- und Breit­band­netz­werken sowie zum Testen von Anwen­dungen und verwandten Tech­nolo­gien. Wir schaffen Platt­formen und Produkte, die sowohl Verbrau­chern als auch der Indus­trie fundierte und umsetz­bare Erkennt­nisse über die Leis­tung, Qualität und Verfüg­bar­keit von Netz­werken liefern. Neben Speed­test sind wir auch das Unter­nehmen hinter Down­detector, das Echt­zeit-Statu­sin­dika­toren für Online­dienste bereit­stellt.

teltarif.de: Wie viele Nutzer haben Sie insbe­son­dere in Deutsch­land?

Doug Suttles: Täglich zählen wir welt­weit über zehn Millionen Speed­tests von Verbrau­chern. Bisher wurden fast 35 Milli­arden Tests abge­schlossen. Allein in Deutsch­land nutzen monat­lich im Schnitt rund drei Millionen Anwender unseren Dienst.

teltarif.de: Auf welchem Platz liegt Deutsch­land im Vergleich welt­weiter Inter­net­geschwin­dig­keiten und was denken Sie müsste hier­zulande dies­bezüg­lich noch verbes­sert werden?

Doug Suttles: Im Speed­test Global Index, unserem monat­lich aktua­lisierten Ranking der Länder basie­rend auf der durch­schnitt­lichen Down­load-Geschwin­dig­keit, belegt Deutsch­land im Januar den 25. Platz für Mobil­geräte und den 34. Platz für Fest­netz-Breit­band­ver­bin­dungen. Mobil­funk­netz­betreiber, welche Mid-Band-5G-Kapa­zitäten in weiteren Regionen aufbauen, sollten die Down­load- und Upload-Geschwin­dig­keit in Deutsch­land schritt­weise verbes­sern. Ein künf­tiger Wechsel auf eigen­stän­dige 5G-Netz­werke bietet sicher­lich attrak­tive Möglich­keiten für eine verbes­serte Latenz, spek­trale Effi­zienz und eine allge­meine Verbes­serung der Benut­zer­erfah­rung.

teltarif.de: Wie genau sind die mit Ookla durch­geführten Tests im Vergleich zu anderen Apps?

Doug Suttles: Unser Dienst ist bei weitem die genau­este Methode, um die Leis­tung und Qualität von Inter­net­ver­bin­dungen zu testen. Einge­schlossen ist hier ebenso Video-Strea­ming mit unserem kürz­lich veröf­fent­lichten Video­test. Jeder Speed­test wird dedi­ziert im Vorder­grund des Geräts ausge­führt, sodass wir alle Funk­tionen der Inter­net­ver­bin­dung über­prüfen können. Viele andere Geschwin­dig­keits­tests laufen im Hinter­grund von Apps oder verwenden nicht genü­gend Ressourcen, um die Kapa­zität voll­ständig zu messen. Dies zeigt sich am deut­lichsten bei neuen Multi-Gigabit-Glas­faser- und 5G-Tech­nolo­gien. Unser globales Server­netz­werk ist ein weiteres wich­tiges Unter­schei­dungs­merkmal, welches zuver­läs­sige Test­ergeb­nisse gewähr­leistet. Mit über 13.000 welt­weit verteilten Servern können Benutzer sicher sein, dass sie auf Servern in ihrer Nähe testen. Dies bedeutet, dass die Latenz zu weit entfernten Servern die Ergeb­nisse nicht künst­lich verzerrt. Wir haben eine detail­lierte Aufschlüs­selung der Test- und Daten­methodik von Ookla auf Speedtest.net für Anwender veröf­fent­licht, welche mehr darüber erfahren möchten.

teltarif.de: Viele User sorgen sich um die Verwen­dung ihrer Nutzer­daten durch Apps. Ookla könnte diese sensi­blen Infor­mationen eben­falls sammeln. Daher die Frage: Sieht Ihr Geschäfts­modell den Verkauf von Nutzer­daten vor?

Doug Suttles: Wir nehmen den Daten­schutz sehr ernst und sammeln keine unnö­tigen persön­lichen Infor­mationen. Alle aus Speed­test-Ergeb­nissen abge­lei­teten Netz­werk­ein­blicke werden so weit wie möglich anony­misiert.

teltarif.de: Die App finan­ziert sich durch Werbung, gibt es ebenso eine Premium-Version und welche Vorteile haben die Nutzer dort?

Doug Suttles: In unseren mobilen Apps besteht die Option, Werbung gegen eine sehr geringe einma­lige Gebühr voll­ständig zu entfernen. Wir bieten auch einen Premium-VPN-Dienst für Mobil­geräte in der Speed­test-App für User, die ihre Online-Privat­sphäre und -Sicher­heit schützen möchten.

teltarif.de: Sehen Sie das Ranking der Provider-Geschwin­dig­keiten eher als Nutzer­infor­mation oder ist Ihr Ziel, dass Provider ebenso ihre Produkte verbes­sern?

Doug Suttles: Wir freuen uns, wenn sich das Internet verbes­sert. Ooklas Mission ist es, das Netz für alle besser, schneller und zugäng­licher zu machen. Die Bereit­stel­lung trans­parenter Einblicke in die Leis­tung, Qualität und Verfüg­bar­keit globaler Netz­werke - auch auf Betrei­ber­ebene - ist eine der wich­tigsten Möglich­keiten, um dies zu errei­chen. Wir stellen regel­mäßig fest, dass in Märkten, in denen unsere Daten öffent­lich geteilt und unsere Unter­neh­mens­lösungen verwendet werden, das Internet insge­samt schneller wird. Darauf sind wir sehr stolz.

teltarif.de: Wer betreibt die Server im Speed­test-Netz­werk?

Doug Suttles: Ookla ist das welt­weit größte Speed­test-Netz­werk. Die Server selbst werden jedoch von frei­wil­ligen Hosts bereit­gestellt, welche von uns für die Instal­lation der Speed­test-Server­soft­ware zuge­lassen wurden.

teltarif.de: Wer kann mit seinem eigenen Server mitma­chen?

Doug Suttles: Wenn Hosts sich unserem Netz­werk anschließen wollen, ist dies möglich, sofern unsere Mindest­anfor­derungen erfüllt werden. Inter­essierte Hosts können hier mehr über den Beitritt zum Netz­werk erfahren.

teltarif.de: Gibt es spezi­elle neue App-Funk­tionen, die in naher Zukunft geplant sind?

Doug Suttles: Wir haben gerade in diesem Monat Video­tests für iOS einge­führt, was lange auf sich warten ließ und unseren Benut­zern einen direkten Einblick in die Qualität ihrer Strea­ming-Verbin­dung bietet. In naher Zukunft stellen wir diese Funk­tion auf anderen Platt­formen bereit. Es gab außerdem einige wich­tige Updates "unter der Haube" - das größte davon sind Tests mit mehreren Servern. Mit zuneh­mender Verbrei­tung von Multi-Gigabit-Konnek­tivität kann ein Test­server oder das Internet selbst zum Nadelöhr werden. Wir lösen dieses Problem, indem wir viele Server parallel testen, um sicher­zustellen, dass wir weiterhin die Auslas­tung bzw. Durch­satz­kapa­zität voll­ständig messen.

teltarif.de: Doug, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Doug Suttles

Doug Suttles ist Mitbe­gründer sowie General Manager und CEO von Ookla LLC. Zuvor war er unter anderem tech­nischer Direktor bei Spea­keasy und arbei­tete in Führungs­posi­tionen bei InFocus und Mentor Graphics. Er hält einen Bachelor of Science in Computer Engi­nee­ring der Univer­sity of West Florida.

