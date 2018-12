Onyx Boox Max 2 im Test: E-Book-Reader mit 13,3 Zoll

E-Book-Reader haben sich zwar nicht als Massen­phä­nomen durch­ge­setzt, beim elek­tro­ni­schen Lesen von Büchern und Zeit­schriften haben sie aber gegen­über Smart­phones und Tablets heraus­ra­gende Vorteile: Die eInk-Displays schonen die Augen und verbrau­chen nur wenig Strom, sodass der Akku eines E-Book-Readers in der Regel mehrere Wochen hält.

Typi­sche E-Book-Reader-Displays haben die Größe eines Taschen­buchs oder Hard­cover-Buchs, damit sie bequem in eine Tasche passen. Wer aber beispiels­weise viel mit grafi­schen Doku­menten, Zeich­nungen oder Noten­blät­tern arbeiten möchte, für den sind die 6- bis 7-Zoll-Displays der Amazon-Kindle-Reader zu klein.

Ein doppelt so großes Display bietet der Onyx Boox Max 2. Sein 13,3-Zoll-Display ist genau so groß wie das einen Subnote­books. Außerdem kann der Reader per HDMI mit einem anderen mobilen Gerät verbunden werden und so als größerer Monitor dienen. Wir haben den riesigen E-Book-Reader getestet.



Gehäuse: Groß und "flexibel"

Momentan gibt es das Problem, dass die E-Book-Reader von Onyx in Deutsch­land nur bei ausge­wählten Händ­lern ange­boten werden. Bei Ectaco beispiels­weise gibt es den Boox Max 2 für 780 Euro, ursprüng­lich hatte er rund 1130 Euro gekostet.

Wichtig zu wissen ist, dass der Onyx Boox Max 2 keine Display-Beleuch­tung hat, bei Dunkel­heit oder schlechtem Licht ist das Display also nicht lesbar. Heraus­ra­gend und für einen E-Book-Reader unge­wöhn­lich ist natür­lich das 13,3-Zoll-Display. Mit diesen Abmes­sungen passt der Reader zwar noch eine Akten­ta­sche, nicht aber in Hand­ta­schen. Außerdem ist das 325 mal 237 mal 7,5 Milli­meter messende und 550 Gramm wiegende Gerät in sich nicht komplett versteift, sondern biegbar. Man sollte den Onyx Boox Max 2 also am besten immer in der beilie­genden Stoff­ta­sche trans­por­tieren, da er durch diese etwas stabi­li­siert und insbe­son­dere das Display geschützt wird.

Auch sonst ist der Liefer­um­fang ordent­lich ausge­fallen: Außer einem Micro-USB-Kabel befinden sich ein Micro-HDMI-auf-HDMI-Adap­ter­kabel und eine Kurz­an­lei­tung in der Packung. Zum Reader gehört auch ein Einga­be­stift, mit dem man nicht nur durch die Menüs Navi­gieren kann, sondern auch Zeich­nungen anfer­tigen oder Doku­mente mit Anmer­kungen versehen kann. Der Reader hat an der Seite eine Lasche, in die der Stift einge­hängt werden kann, damit dieser nicht verloren geht.



"eInk Mobius": Kunst­stoff- statt Glas-Display

Das eInk-Display hat eine Auflö­sung von 2200 mal 1650 Pixel bei 207 ppi. Laut dem Hersteller soll es 16 Grau­stufen anzeigen, was in der Praxis eigent­lich nur bei Zeit­schrif­ten­seiten mit Fotos sichtbar wird, nicht aber bei Texten. Die Snow-Field-Funk­tion soll die Anzahl der für eInk-Displays typi­schen Arte­fakte redu­zieren, wenn man eine Seite umblät­tert. Letzt­end­lich werden dabei nur die Pixel neu geladen, bei denen sich durchs Umblät­tern etwas "ändert", der Rest bleibt einfach stehen.

Onyx bezeichnet seine Display-Technik als "eInk Mobius". Damit ist gemeint, dass das Display kein Glas enthält und dadurch leichter und weniger zerbrech­lich wird. Statt des klas­si­schen Glases gibt es eine dünne trans­pa­rente Kunst­stoff­schicht, die per Touch­ein­gabe genauso einfach zu bedienen sein soll wie eine Glas­ober­fläche. Onyx verspricht, dass bei "eInk Mobius" nur ein Ener­gie­ver­brauch statt­findet, wenn die Seite neu geladen oder umge­blät­tert wird.

In der Praxis spürten wir im Vergleich mit einem Glas-Display einen etwas höheren Wider­stand beim Wischen. Trotzdem reagierte der Bild­schirm zufrie­den­stel­lend. Beim direkten Antippen von Symbolen oder Text­links gab es nie Probleme, beim Wischen waren aber mitunter zwei Versuche notwendig, bis das Display reagierte.

Auf der folgenden Seite nennen wir weitere tech­ni­sche Daten des Onyx Boox Max 2 und verraten, wie Sie den E-Book-Reader mit kosten­losen Büchern befüllen.

