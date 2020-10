Online-Übersetzer: "DeepL" macht Google Konkurrenz

"DeepL" heißt ein neuer Online-Übersetzer

Bild: picture alliance/picture alliance / Daniel Naupold/dpa Lange Zeit hatten Online-Über­setzer mit schrägen Satz­kon­struk­tionen zu kämpfen. Oder sie über­setzten am Sprach­gebrauch vorbei. Doch in den vergan­genen Jahren hat nicht nur der Google-Über­setzer an Qualität gewonnen.

Auch ein Kölner Start-up hat eine Über­set­zungs­maschine an den Start gebracht, die dank künst­licher Intel­ligenz stetig hinzu­lernt und auch bei langen Texten verblüf­fend gute Ergeb­nisse liefert.

Fein­schliff mit Synonymen

Bild: picture alliance/picture alliance / Daniel Naupold/dpa Mit der kosten­freien Version von DeepL lassen sich Texte von bis zu 5000 Zeichen am Stück über­setzen. Das Beson­dere: Zu jedem über­setzten Wort werden Synonyme ange­zeigt, die man beliebig auswählen kann. Der Sinn des Satzes wird dann entspre­chend ange­passt.

Anwenden lässt sich DeepL entweder in der Browser-Version oder als kosten­lose App für Windows oder Mac. Hat man die App instal­liert, muss man nur noch den betref­fenden Text markieren und zweimal Strg+C für Windows, bezie­hungs­weise Command+C beim Mac drücken - und fertig ist die Über­set­zung.

DeepL spricht elf Spra­chen

Momentan beherrscht DeepL übri­gens elf Spra­chen, wobei Englisch in der briti­schen sowie in der ameri­kani­schen Vari­ante gewählt werden kann, und Portu­gie­sisch auch in der brasi­lia­nischen Ausprä­gung.

