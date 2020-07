"Nur noch 1 Exemplar": Lüge entlarven bei Online-Shops

Bei Online-Shops nicht von Verfügbarkeitsanzeige drängen lassen (Symbolbild)

Bild: dpa Die oft mangelnde Trans­pa­renz von Waren­be­ständen ist wahr­schein­lich so alt wie das Online­shop­ping selbst.

Händler haben offenbar früh erkannt, dass sie mitunter mehr Menschen schneller zum Kauf bewegen können, wenn Unklar­heit über die verfüg­baren Stück­zahlen eines Arti­kels besteht.

Waren­be­stands-Lüge mit einem Trick entlarven

Bei Online-Shops nicht von Verfügbarkeitsanzeige drängen lassen (Symbolbild)

Bild: dpa Das Spek­trum reiche von gar keiner Angabe über das aussa­ge­kräf­ti­gere "auf Lager" bis hin zu vagem Formu­lie­rungen à la "mehr als 10 verfügbar" bis hin zu einer präzisen Anzahl angeb­lich noch vorhan­dener Stücke, wie die Verbrau­cher­zen­trale Nord­rhein-West­falen in einer Waren­be­stands-Stich­probe bei 15 großen Shops und Markt­plätzen im Netz fest­ge­stellt hat.

Doch ein Trick verhilft Kundinnen und Kunden zu mehr Tacheles: Wer wissen möchte, ob er wirk­lich zuschlagen muss oder noch ein wenig Bedenk­zeit hat, sollte sich bis zum Waren­korb oder sogar bis zur Kasse vorkli­cken, raten die Verbrau­cher­schützer. Denn an diesen Stellen ließen sich viele Händler über­listen, die ihren Lager­be­stand eigent­lich nicht offen­baren mögen.

Der Weg führe über die Bestell­menge. Wer diese im Waren­korb oder an der Kasse hoch­schraubt, erfahre, ob der Kauf der Ware in dieser Stück­zahl möglich ist - oder eben nicht. In der Stich­probe gab etwa ein Markt­platz bei einem Gerät an: "Nur noch ein auf Lager". An der Kasse jedoch ließ sich die Bestell­menge bis auf 999 Exem­plare erhöhen. Mögliche Inter­es­senten könnten hier als beru­higt durch­atmen: Ihnen bleibt noch ausrei­chend Zeit für Produkt- und Preis­ver­gleiche.

Und die verschie­denen Ange­bote, Preise und Versand­kosten lassen sich einfach verglei­chen - über Preis­ver­gleichs-Portale.