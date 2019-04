Internethandel: Jedes zweite Kleidungsstück geht zurück

Die Deutschen bestellen sich im Web oft eine Auswahl an Produkten. Was nicht gefällt, geht zurück. Das belastet Geldbeutel und Umwelt.

Die Versender machen es den Kunden einfach: Retouren sind meist portofrei Die Deut­schen bestellen gerne im Internet - und schi­cken jedes sechste Paket wieder zurück, wie Wirt­schafts­wis­sen­schaftler der Univer­sität Bamberg ermit­telt haben. Im vergan­genen Jahr seien das 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel gewesen. Bei Klei­dung und Schuhen geht sogar fast die Hälfte der Pakete zurück an den Absender: "Das ist der Wahn­sinn!", sagt Björn Asde­cker von der Forschungs­gruppe Retou­ren­ma­nage­ment.

Artikel in drei Größen und drei Farben bestellen, einen behalten, den Rest zurück­schi­cken - Amazon, Otto und Co. machen es den Deut­schen einfach. Meis­tens sind die Retouren für die Verbrau­cher porto­frei. Laut Verbrau­cher­zen­trale können sie die Ware auch ohne Origi­nal­ver­pa­ckung zurück­geben, einen Grund für den Widerruf müssen sie nicht angeben. Gesetz­lich vorge­schrieben sind nur 14 Tage Wider­rufs­frist - im Markt üblich seien aber 28 Tage, sagt Asde­cker. Und während in vielen anderen Ländern die Kunden die Ware nur per Nach­nahme erhalten, also sofort Geld zahlen müssen, bestellen die Deut­schen sehr viel auf Rech­nung. Folge: Die Retou­ren­quote ist hier weit höher als in den meisten anderen Ländern.

Retouren sind nicht kostenlos

Ganz kostenlos sind die Retouren aber natür­lich nicht: "Damit entstehen Gesamt­kosten in Höhe von schät­zungs­weise 5,46 Milli­arden Euro, die einer­seits die Kunden durch höhere Markt­preise tragen, ande­rer­seits die Margen der E-Commerce-Händler belasten", erklärt der Wirt­schafts­wis­sen­schaftler. Und die Retouren belasten das Klima: So viel wie "täglich 2200 Auto­fahrten von Hamburg nach Moskau" oder 238 000 Tonnen CO2 im vergan­genen Jahr.

Eine Retourensen­dung verur­sache im Durch­schnitt 19,51 Euro Kosten, die Hälfte davon für den Trans­port. Zwar landeten nur vier Prozent der zurück­ge­schickten Artikel im Müll. Aber alles muss zunächst einmal gesichtet und bewertet werden. Immerhin 79 Prozent werden direkt wieder als A-Ware verkauft, weitere 13 Prozent als B-Ware, so die Forscher. Und drei Prozent würden an indus­tri­elle Verwerter verkauft oder an gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tionen gespendet.

Amazon, mit gut 17 Milli­arden Euro Jahres­um­satz in Deutsch­land Markt­führer, erklärte, seit 2013 hätten "mehr als 1000 soziale Einrich­tungen Amazon-Spenden" erhalten. Eine halbe Million Menschen hätten Spiel­zeug, Schuhe, Klei­dung oder Drogerie-Artikel bekommen. Aber jede Rück­sen­dung "wird quali­täts­ge­prüft, neu verpackt und - wann immer möglich - wieder als Neuware ange­boten".

Zurück­ge­sen­dete Unter­hal­tungs­elek­tronik ist proble­ma­tisch

Klei­dung wird zwar am häufigsten zurück­ge­schickt, lässt sich vom Handel aber auch am häufigsten wieder als Neuware verkaufen: "Zu 91 Prozent", sagt Asde­cker. Schwie­riger ist das zum Beispiel bei Unter­hal­tungs­elek­tronik: "Ein geöff­netes Siegel an einem Laptop kann der Händler nicht einfach ersetzen." Immerhin ist die Rück­sen­de­quote bei Elek­tronik und bei Einrich­tungs­ge­gen­ständen aber am nied­rigsten.

Bei Matratzen hat der EU-Gerichtshof kürz­lich die Händler zur Rück­nahme verpflichtet - sie könnten gerei­nigt und desin­fi­ziert werden, die Kunden müssten sie jeden­falls testen können, so die Richter. Unver­sie­gelte Kosme­tika sind jedoch vom Rück­sen­de­recht ausge­nommen, ebenso wie Maßan­züge oder geöff­nete DVDs.

Gele­gent­lich wird das Rück­ga­be­recht auch miss­braucht - zum Beispiel, um sich kostenlos ein Dirndl für das Okto­ber­fest, einen Smoking für den Silves­ter­ball oder einen großen Fern­seher für die Fußball-WM zu leihen. Händler hätten von solchen auffäl­ligen Häufungen berichtet, so Asde­cker.

Weiteres Wachstum erwartet

Laut Handels­ver­band Deutsch­land (HDE) erle­digen die Deut­schen heute gut ein Zehntel ihrer Einkäufe via Internet. Vor allem Klei­dung und Elek­tronik sind gefragt beim Internet-Shop­ping. Der Internet-Versand­handel hat nach Angaben seines Bundes­ver­bands BEVH vergan­genes Jahr Waren für gut 65 Milli­arden Euro verkauft. Im laufenden Jahr rechnet er mit elf Prozent Zuwachs auf 72 Milli­arden.

Das Wachstum ist aber kein Selbst­läufer. So hat der Versand-Riese Amazon zwar gerade ein weiteres Quartal mit Rekord­ergebnis gemeldet, aber das Umsatz­wachstum gerät ins Stocken. Weswegen der Konzern es den Kunden noch einfa­cher machen möchte und künftig Pakete inner­halb von 24 Stunden zustellen will. teltarif.de berich­tete.

