Trotz neuer Regel: Online-Glücksspiel weiter meist illegal

Der geän­derte Glücksspiel­staats­vertrag ist seit über einem Jahr in Kraft, er sollte bislang verbo­tenes Glücks­spiel auf eine recht­lich legale Basis stellen. Doch nun zeigt sich: Die Mehr­heit der Ange­bote ist weiterhin illegal.

Im März 2020 trafen die Ministerprä­sidenten der Länder eine weit­rei­chende Entschei­dung: Glücks­spiele im Internet wie Online-Poker oder Online-Casinos sollten in Deutsch­land erlaubt werden. Der hierfür geän­derte Glücksspiel­staats­vertrag trat am 1. Juli 2021 in Kraft.

Etwas mehr als ein Jahr danach hat das Euro­päi­sche Verbrau­cher­zen­trum Deutsch­land nun ein gemischtes Fazit gezogen.

Groß­teil der Ange­bote ohne deut­sche Lizenz

Online-Glücksspiel wohl weiter meist illegal

Bild: picture alliance/dpa Laut einer Mittei­lung des Euro­päi­schen Verbrau­cher­zen­trums sind große Teile des Online-Glücks­spiels in Deutsch­land noch immer illegal. Etwa ein Drittel der Deut­schen habe im vergan­genen Jahr an Glücks­spielen teil­genommen, ein Sechstel auch online. Das sei seit der Novelle in Deutsch­land auch nicht mehr allge­mein verboten. Dennoch gebe es weiterhin recht­liche Fall­stricke: Ein Groß­teil der Anbieter sitze im Ausland und die meisten Ange­bote seien illegal geblieben.

Das Inkraft­treten des neuen Glücks­spiel­staats­ver­trags habe mitunter zu der falschen Vorstel­lung bei Verbrau­chern geführt, dass das bisher außer­halb von Schleswig-Holstein verbo­tene Online-Glücks­spiel nun immer erlaubt sei. Tatsäch­lich erlaubt sei aber nur Glücks­spiel, für das der Anbieter eine deut­sche Erlaubnis hat. Für die Bereiche Online Casino und Online Poker treffe dies zum Stand 3. November auf keinen Anbieter zu. Die Teil­nahme an diesen ille­galen Ange­boten sei strafbar, und es bestehe kein Anspruch auf Auszah­lung der Gewinne. Dies betreffe nicht nur die Bereiche Online Casino und Online Poker, sondern auch alle anderen Arten von Glücks­spiel: Lotte­rien (mit Ausnahme des staat­lichen Lottos), Sport­wetten, Auto­maten­spiele und Pfer­dewetten.

Euro­päi­sches Verbrau­cher­zen­trum infor­miert Bürger

Dies werfe recht­liche Fragen auf, die das Euro­päi­sche Verbrau­cher­zen­trum in mehreren Arti­keln auf seiner Webseite beant­wortet: Welche Rechte habe ich beim Online-Glücks­spiel? Dort geht es um Themen wie: "Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich bei einem ille­galen Anbieter verloren habe?" oder "Was ist eine Glücks­spiel­sperre und wen betrifft sie?"

Auf seiner Webseite bietet das Euro­päi­sche Verbrau­cher­zen­trum eine zusam­men­fas­sende FAQ, die nun auch in leichter Sprache verfügbar ist: Ist Internet-Glücks­spiel in Deutsch­land erlaubt oder verboten?

Da sehr viele Online-Glücks­spiel-Anbieter im EU-Ausland sitzen, z. B. auf Malta oder Zypern, könnten sich Verbrau­cher bei Problemen oder Beschwerden an das Euro­päi­sche Verbrau­cher­zen­trum wenden.