Vorsicht Kostenfalle: Die Tücken beim Online-Dating

Das Date erweist sich im echten Leben als Katastrophe, und noch dazu war die Suche danach teuer. Wer sich bei einem Dating-Portal anmeldet, weiß meist nicht, was er am Ende bekommt. Und passen Nutzer bei der Anmeldung nicht auf, kann es schnell teuer werden.

Vorsicht bei Dating-Portalen Einkaufen, Veranstaltungen organisieren oder einen Tisch im Restaurant reservie­ren: Heute erledigen wir vieles online. Auch die Liebe suchen viele im Netz. Dabei sollten Sie sich allerdings einiger Risiken bewusst sein.

Was sollten Verbraucher bei der Anmeldung bei einem Dating-Portal beachten?

Oftmals ist die Anmeldung kostenlos oder recht günstig. Doch häufig könne man mit der bloßen Anmeldung noch nicht alle Funktionen des Portals nutzen, warnt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Das heißt: Nachrichten lesen und empfangen, Profile anschauen - das kann ein teures Upgrade erfordern. Auch wenn eine kostenlose oder günstige Testphase endet, kann es schnell teuer werden. Teure automatische Vertrags­verlängerungen sind dann möglich. "Bei günstigen Angeboten sollte man besser dreimal hinschauen."

Wenn einem das nicht passt - kann man dann einfach kündigen?

Innerhalb der Testphase kann der Vertrag gekündigt oder innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Rehberg weist aber darauf hin, dass manche Anbieter bestreiten, eine Kündigung erhalten zu haben. Sie rät dazu, eine Kündigung per Einwurf-Einschrei­ben zu schicken. Eine Kündigung per E-Mail ist allerdings auch möglich - sogar dann, wenn ein Portal in seinen AGB eine Kündigung per Schriftform vorschreibt. Schließlich sei ja auch die Anmeldung über das Internet möglich gewesen. Wer per E-Mail kündigt, sollte allerdings eine Bestä­ti­gung erhalten.

Mit welchen Enttäuschungen müssen Menschen auf Partnersuche bei einem Dating-Portal rechnen?

Gerade die Anonymität von Dating-Portalen verführe dazu, das eigene Profil aufzu­hüb­schen, warnt Beziehungscoach Dominik Borde. Das gehe von einem geschönten oder älteren Foto bis zu einem aufgehübschten Steckbrief. Das große Erwachen erfolgt dann beim ersten Offline-Date: "Wenn das Partygirl in Wirklichkeit eine schüch­ter­ne graue Maus ist oder der erfolgreiche Geschäftsmann mit Sehnsucht nach einer Beziehung nur auf schnellen Sex aus ist." Borde rät, beim Online-Flirt nicht zu hohe Erwartungen zu haben und im eigenen Leben aktiv zu sein.

Was unterscheidet die Online-Partnersuche grundsätzlich von der Partnersuche im "echten Leben"?

Dating-Plattformen bieten ein Überangebot an Singles. Doch wer bei jeder Entschei­dung immer mögliche Alternativen im Auge hat, sei innerlich zerrissen. "Das ist wie im Supermarktregal, wenn wir vor 20 Sorten Joghurt stehen und uns für eine entschei­den sollen", so Borde. Doch gerade für Schüchterne und Menschen mit wenig Zeit seien Dating-Plattformen super. Sie eröffnen dem Experten zufolge die Möglichkeit, ein passendes Gegenüber kennenzulernen.

