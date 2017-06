Automatisch online einchecken, sobald dies bei der Flug­gesell­schaft möglich ist: Den Service, den manche Airlines ihren Fluggästen bereits seit Längerem anbieten, hat nun auch ein neues Portal für sich entdeckt. Airlinecheckins.com übernimmt ab sofort kostenfrei den automatischen Check-In für Flüge von mehr als 100 Fluglinien aus der ganzen Welt.

Neuer Online-Service checkt Fluggäste automatisch ein Um den Dienst nutzen zu können, müssen sich Reisende auf der Webseite des Anbieters kostenfrei registrieren. Sie erhalten eine persönliche E-Mail-Adresse von Airlinecheckins.com, mit der sie künftig ihre Flüge buchen können. Sollten sie bereits einen Flug über ein anderes Portal gebucht haben, können sie die Flug­buchungs­bestätigung an ihre persönliche E-Mail-Adresse weiterleiten und sind somit ebenfalls für den automatischen Check-In registriert.

Im Nutzerkonto lassen sich Sitz­platz­präferenzen festlegen, die der Anbieter beim automatischen Check-In berücksichtigt. Wenige Minuten nachdem der Online-Check-In der Airline geöffnet hat, wird der Fluggast ohne dessen weiteres Zutun eingecheckt. Die Bordkarte erhält er per E-Mail oder SMS, erklärt die Deutsche Lufthansa, deren Innovation Hub den neuen Service entwickelt hat.

Vorteil gegenüber selbstständigem Online-Check-In?

Bislang ist es oft so: Wer erst spät eincheckt, hat bei der Platzwahl weniger Auswahl­möglichkeiten. Er erhält unter Umständen einen eher unbeliebten Mittelsitz. Mit dem neuen Online-Dienst steigt die Wahrscheinlich­keit, seinen Wunsch­sitzplatz zu bekommen. Flugreisende können laut Lufthansa auch Mitreisende in ihrem Profil auf Airlinecheckins.com angeben sowie Angaben zu Vielflieger-Programmen und ihre Ausweisdaten hinterlegen.

Der Service wurde bereits im vergangenen Jahr von einem ausgewählten Kreis an Fluggästen getestet, so Lufthansa. In der zweiten Version ist er nun für alle Passagiere freigeschaltet.

