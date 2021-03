BGH-Urteil: Extra-Gebühr für Paypal & Co. zulässig

Wer online mit Paypal oder per Sofort­über­wei­sung zahlt, könnte künftig dafür mit einer Extra-Gebühr belangt werden.

Extra-Gebühr für Online-Zahlungen mit PayPal?

Bild: PayPal Unter­nehmen dürfen von ihren Kunden für Online-Bezah­lungen per Paypal oder Sofort­über­wei­sung eine Extra-Gebühr verlangen. Das hat der Bundes­gerichtshof (BGH) in Karls­ruhe heute entschieden. Entgelte fürs Bezahlen per Bank­über­wei­sung, Last­schrift oder Kredit­karte seien zwar gesetz­lich verboten.

Hier werde aber Geld für die Einschal­tung eines Dienst­leis­ters verlangt, der noch zusätz­liche Leis­tungen über­nehme, beispiels­weise die Prüfung der Bonität. (Az. I ZR 203/19).

Klage gegen Flixbus

Extra-Gebühr für Online-Zahlungen mit PayPal?

Bild: PayPal Die Wett­bewerbs­zen­trale hatte das Muster­ver­fahren ange­stoßen, um die Frage grund­sätz­lich klären zu lassen. Ihre Klage gegen das Münchner Fernbus-Unter­nehmen Flixbus wiesen die BGH-Richter nun in letzter Instanz ab.

Sowohl bei Paypal als auch bei der Sofort­über­wei­sung zahlt zunächst einmal der Händler je Trans­aktion. Nach dem BGH-Urteil steht es ihm dann frei, ob er die Gebühr direkt an den Kunden weiter­reicht, der den Service nutzt.

Paypal möchte nicht, dass das passiert, und hat Anfang 2018 seine Allge­meinen Geschäfts­bedin­gungen entspre­chend geän­dert. Flixbus hatte früher für beide Dienste Gebühren verlangt, zuletzt war das nicht mehr der Fall.