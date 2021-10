Online-Bestellung: Kein Widerruf bei Sonderanfertigung

Ob Klei­der­schrank, Bett oder Vorhänge: Maßan­fer­tigungen für die eigenen vier Wände lassen sich online bequem bestellen. Blöd nur, wenn beim Ausmessen etwas schief­gegangen ist. Denn bereits getä­tigte Bestel­lungen nach Maß können nicht mehr wider­rufen werden. Die Verbrau­cher­zen­trale Bran­den­burg rät deshalb, die Kauf­ent­schei­dung von Sonder­anfer­tigungen gut zu über­legen.

Ausschluss des Wider­rufs­rechts

Online-Händler müssen maßgeschneiderten Waren nicht zurücknehmen

Bild: picture alliance / dpa | Jens Büttner Denn auch wer kurz nach Bestell­abschluss woan­ders einen güns­tigeren Preis findet oder wem das bestellte Bett am Ende doch nicht mehr gefällt, hat keine Möglich­keit, vom Kauf­ver­trag zurück­zutreten. Der Grund: Anders als bei vorge­fer­tigten Waren kann der Händler die indi­viduell ange­passten Produkte im Zweifel nicht weiter­ver­kaufen.

Online-Händler seien deshalb dazu verpflichtet, bei der Bestel­lung auf den Ausschluss des Wider­rufs­rechts ausdrück­lich hinzu­weisen, sagt Katar­zyna Guzenda von der Verbrau­cher­zen­trale in Potsdam. Ande­ren­falls sei das Irre­füh­rung.

Kontakt aufnehmen und auf Kulanz hoffen

Aber was lässt sich tun, wenn man sich doch einmal vermessen hat? In solchen Fällen rät Guzenda dazu, schnellst­mög­lich Kontakt mit dem Verkäufer aufzu­nehmen. Ist das Produkt noch nicht in der Bear­bei­tung, könnten Kunden auf die Kulanz des Verkäu­fers hoffen und versu­chen, Maße nach­träg­lich zu ändern. Geht es um die Stor­nie­rung einer Bestel­lung, sollte man auf diese Kulanz aber besser nicht bauen.

