Starkes Passwort & Co.: Tipps für sicheres Onlinebanking

Mal eben eine Rech­nung bezahlen oder im Internet einkaufen - für all diese Dinge ist das Online­ban­king bequem. Nur ganz ohne Risiken ist es eben nicht. Worauf Sie achten sollten.

Vom heimi­schen Sofa aus lassen sich mitt­ler­weile viele Finanz­geschäfte erle­digen, für die man früher eine Filiale seiner Haus­bank hätte aufsu­chen müssen. Aus dem Alltag ist das Online­ban­king daher kaum mehr wegzu­denken. Doch obwohl Banken große Anstren­gungen unter­nehmen, um das Online-Proze­dere sicher zu gestalten, lauern immer noch Fall­stricke. Der Bundes­ver­band deut­scher Banken gibt fünf Tipps, die Nutze­rinnen und Nutzer beim Banking beachten sollten.

1. Wählen Sie ein sicheres Pass­wort

Beim Online-Banking sollten Sie einige Dinge beachten (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image Grund­vor­aus­set­zung für sicheres Banking ist ein sicheres Pass­wort. Dazu sollte der Code aus einer Mischung von Groß- und Klein­buch­staben sowie Ziffern und Sonder­zei­chen bestehen, rät der Banken­ver­band. Halten Sie dieses Pass­wort geheim, verwenden Sie es nicht mehr­mals. Zudem rät der Verband dazu, sensible Daten wie Pass­wörter, PINs und TANs niemals auf der Fest­platte zu spei­chern oder am Telefon weiter­zugeben.

2. Nutzen Sie eigene Geräte fürs Banking

Außerdem sollten beim Online­ban­king nur eigene Gerät genutzt werden, nicht die von Fremden, Bekannten oder Freunden. Even­tuell könnte sich Schad­soft­ware auf anderen Compu­tern befinden. Halten Sie Ihr Betriebs­system und die Viren­schutz­pro­gramme immer aktuell.

3. Über­prüfen Sie die Inter­net­adresse

Geben Sie Ihre Zugangs­daten zum Online­ban­king nur dann ein, wenn Sie sich auf einer geschützten Home­page der Bank befinden und eine verschlüs­selte Verbin­dung besteht. Das können Sie an dem Schloss­symbol in der Brow­ser­leiste erkennen oder daran, dass die Inter­net­adresse der Bank mit https:// beginnt.

4. Öffnen Sie keine selt­samen Anhänge

Öffnen Sie keine Anhänge in E-Mails oder SMS, folgen Sie keinen Links, deren Herkunft Sie nicht kennen oder die Sie stutzig machen. Ein Tipp: Wenn Sie vorher mit dem Maus­zeiger über den Link fahren, wird Ihnen die dahin­ter­lie­gende Inter­net­adresse ange­zeigt. Achten Sie auf noch so kleine Abwei­chungen von der Inter­net­adresse Ihrer Bank.

5. Checken Sie die Serio­sität des Online­shops

Sie wollen eine Trans­aktion durch­führen? Prüfen Sie vorher noch einmal, ob es sich wirk­lich um einen seriösen Online­shop handelt - zum Beispiel anhand des Impres­sums. Gene­rell ist zu empfehlen, die Konto­akti­vitäten regel­mäßig auf Unstim­mig­keiten zu checken. Sollte eine falsche Abbu­chung vorliegen und Sie vermuten, dass ein Unbe­fugter die Zugangs­daten zu Ihrem Online­ban­king hat, lassen Sie den Konto­zugang sperren.

