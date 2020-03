Satelliten-Internet: OneWeb stellt US-Insolvenzantrag

In Krisen­zeiten ziehen sich ange­schla­gene Finan­ziers aus Projekten wie dem Internet aus dem All zurück. Das wird für OneWeb nun zum Problem. Die Firma schuldet beispiels­weise Aria­nespace 238 Millionen Dollar.

Die Satel­liten-Firma OneWeb, die für welt­umspan­nende Internet-Versor­gung aus dem All sorgen wollte, sucht in einem US-Insol­venz­verfahren Schutz vor ihren Gläu­bigern.

Ange­strebt werde ein Verkauf des Unter­nehmens, wie OneWeb in der Nacht zum Samstag mitteilte. Unter den Gläu­bigern ist auch der euro­päische Träger­raketen-Spezia­list Aria­nespace, dem OneWeb laut Insol­venz­antrag gut 238 Millionen Dollar schuldet.



Bis jetzt 74 Satel­liten im All

OneWeb brachte bisher 74 Satel­liten ins All und stellte die Hälfte der benö­tigten 44 Boden­stationen fertig. Für einen welt­weiten Dienst müssten aber noch mehrere hundert Satel­liten in die Umlauf­bahn geschossen werden.

OneWeb erklärte, man sei kurz davor gewesen, eine neue Finan­zierung zu bekommen, das Verfahren sei aber von der Coro­navirus-Krise torpe­diert worden. Zentraler Anteils­eigner von OneWeb ist der japa­nische Tech­nolo­giekon­zern Soft­bank, der aktuell selbst mit sinkenden Akti­enkursen und Druck von Inves­toren zu kämpfen hat. Soft­bank hat erst vor wenigen Tagen ange­kündigt, Betei­ligungen im Wert von 41 Milli­arden Dollar abzu­stoßen.

OneWeb tritt gegen viel Konkur­renz an. Auch Milli­ardäre wie Tesla-Chef Elon Musk mit seiner Raum­fahrt­firma SpaceX und Amazon-Gründer Jeff Bezos wollen Satel­liten-Netze zur Internet-Versor­gung aufbauen.

