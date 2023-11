One UI 6: Android-14-Kalender von Samsung offiziell

Bis zum Jahres­ende will Samsung knapp drei Dutzend Android-Mobil­geräte mit One UI 6: versorgen. Eine Update-Liste mit Stich­tagen bringt Aufschluss.

Samsung hat einen ausführ­lichen Update-Fahr­plan mit konkreten Tagen veröf­fent­licht, an denen bestimmte Smart­phones One UI 6 (Android 14) erhalten. Dabei hat sich die Anzahl der Mobil­tele­fone im Vergleich zur Auflis­tung von vor knapp zwei Wochen deut­lich vergrö­ßert. Als Samsung Ende Oktober diverse Features von One UI 6 vorstellte, wurden zugleich 20 für das Update vorge­sehene Handys genannt. Nun sind es fast zwei Dutzend Mobil­geräte.

Nachdem die Galaxy-S23-Serie schon versorgt wurde, sollen unter anderem noch diese Woche die Galaxy-S22-Serie, Galaxy A34 und Galaxy A54 folgen.

Stich­tage für Samsungs One UI 6

Über 30 Handys erhalten One UI 6

Bild: Samsung

Emilian, ein Commu­nity-Manager von Samsungs Forum, stellt eine Update-Liste für One UI 6 zur Verfü­gung. Es handelt sich zwar um einen Beitrag der rumä­nischen Seite, da es aber keine Länder­dif­feren­zie­rung in Europa mehr gibt, gelten die Termine auch für uns. Der Mitar­beiter weist darauf hin, dass einige Updates in Wellen ausge­rollt werden, um Über­las­tungen und Abstürze der Server zu vermeiden. Deshalb kann es sein, dass manche Nutzer zu unter­schied­lichen Zeiten die Aktua­lisie­rung auf demselben Modell erhalten. Falls es zu Fehlern kommt, können sich die Termine verschieben. Android-14-Kalender Teil 1

Bild: Samsung Android-14-Kalender Teil 2

Samsung Wir haben Screen­shots des Android-14-Kalen­ders in diesen Artikel einge­baut. Anhand dieser können Sie gezielt nach dem Datum für Ihr Gerät schauen. Aktuell befinden wir uns in der Kalen­der­woche 45. Wenn alles nach Plan verläuft, sollten Nutzer des Galaxy A34 und Galaxy A54 noch heute ein Update auf One UI 6 erhalten. Eben­falls heute ist eine Aktua­lisie­rung für Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 ange­dacht. Am Mitt­woch sollen Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra an der Reihe sein. Das neue Galaxy S23 FE wird am 20. November mit Android 14 gefüt­tert. Über das Galaxy A14 5G wird noch entschieden.

Für die Samsung-Tablets sieht es schlecht aus

Neben tradi­tio­nellen Smart­phones und Foldables hat der Elek­tronik­kon­zern auch Tablet-Computer im Port­folio. Zumin­dest aktuell scheint der Hersteller für diese Geräte aber noch keine großen Bemü­hungen in Android 14 zu stecken. Der einzige Flach­rechner in der Liste ist das Galaxy Tab A7 Lite. Und selbst bei diesem habe Samsung noch nicht final entschieden, ob es die Soft­ware erhält.

Bei den Zeit­angaben ab Kalen­der­woche 47 der Update-Liste haben sich Zahlen­dreher aufgrund der engli­schen Forma­tie­rung einge­schli­chen. So bekommt etwa das Galaxy A04s One UI 6 am 4. Dezember und nicht am 12. April.

One UI 6 alias Android 14 für das Galaxy S23 Ultra haben wir bereits umfas­send getestet.