Android 14: OneUI-6-Beta startet für weitere Samsung-Handys

Im August star­tete Samsung die Beta-Phase von Android 14 für die Galaxy-S23-Serie. Wenig später wurde das Beta-Programm auch für die Mittel­klasse-Modelle Galaxy A34 5G und Galaxy A54 5G geöffnet. Infor­mationen zufolge lässt der südko­rea­nische Hersteller jetzt weitere Modelle für die Benut­zer­ober­fläche OneUI 6 zu - zumin­dest für Nutzer im Heimat­land

Beta für weitere Modelle

Südkorea: Auf dem Galaxy S21 (l.) und dem Galaxy S22 Ultra ist jetzt die OneUI-6-Beta verfügbar

Bild: teltarif.de

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, hat Samsung jetzt für die Modelle der Galaxy-S22-Serie das Beta-Update auf Android 14 verfügbar gemacht. Die Ankün­digung entstammt dem offi­ziellen Samsung-Forum für den südko­rea­nischen Markt.

Das Update für Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra habe eine Größe von 3 GB und trägt die Firm­ware-Version "S90xNKSU3ZWIA". Wenn sich Nutzer über die Samsung-Members-App für das Beta-Programm ange­meldet haben, und eines der unter­stützten Geräte verwenden, sollen sie die neue Firm­ware herun­ter­laden und nutzen können. Das Update könnte in den kommenden Wochen auch für Samsung-Galaxy-S22-Nutzer in anderen Ländern bereit­gestellt werden.

Wie Sammo­bile in einer jüngeren Veröf­fent­lichung berichtet, sind in Südkorea jetzt auch die Modelle der Galaxy-S21-Serie an der Reihe. Hier ist die Rede davon, dass das Update für Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra die Down­load-Größe von 2,5 GB über­schreiten könnte. Weiter heißt es auch für diese Modelle, dass Nutzer in anderen Ländern, darunter Deutsch­land, in den kommenden Wochen in den Genuss des Beta­pro­gramms kommen könnten.

So melden Sie sich für das Beta-Programm an

Grund­sätz­lich ist vorab zu erwähnen, dass es sich bei OneUI 6 zum Stand jetzt um Beta-Soft­ware handelt, weshalb immer Fehler auftreten können. Empfeh­lens­wert ist daher, Beta-Soft­ware nicht auf Produk­tiv­geräten zu instal­lieren, und falls doch vorher persön­liche Daten zu sichern.

Für die Teil­nahme am OneUI-6-Beta­pro­gramm benö­tigen Sie ein Samsung-Konto und müssen sich über die Samsung-Members-App anmelden. Zudem benö­tigen Sie eine valide Tele­fon­nummer mit einer aktiven SIM-Karte im entspre­chenden Smart­phone-Modell.

Neue Features von OneUI 6

Zu den neuen Features von OneUI 6 respek­tive Android 14 für Samsung-Modelle zählen ein neues Schalt­flä­chen-Layout, eine opti­mierte Album-Cover-Anzeige, neue Einstel­lungs­mög­lich­keiten für den Sperr­bild­schirm und ein neues Wetter-Widget.

Wie diese Features aussehen und was OneUI 6 in der Beta-Version noch bereit­hält, lesen Sie in unserem Test mit dem Samsung Galaxy S23.