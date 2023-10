OneUI 6: Samsung veröffentlicht Update-Liste

Samsung hat endlich offi­ziell verraten, welche seiner Smart­phones für ein Update auf OneUI 6 berech­tigt sind. In einer Pres­semit­tei­lung bewirbt der Hersteller primär die KI-Kamera-Features der auf Android 14 basie­renden Benut­zer­ober­fläche, am Ende des Arti­kels lassen sich aber die kompa­tiblen Handys erspähen. Für das Galaxy S23 hat der Elek­tronik­kon­zern bereits die Aktua­lisie­rung gestartet. Die Baureihen Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 und Galaxy Note 20 werden eben­falls aufge­führt. Zu den weiteren gelis­teten Mobil­geräte zählen die meisten Foldables, das Galaxy A53 und das Galaxy A54.

One UI 6: Update-Liste vom Hersteller

Teaser-Grafik zu den KI-Kamera-Features von One UI 6

Samsung

Auf dem nord­ame­rika­nischen Samsung-Inter­net­auf­tritt gibt es eine neue Pres­semit­tei­lung (via PhoneArena). Diese beinhaltet sieben Tipps, um das Beste aus der KI-Kamera von OneUI 6 heraus­zuholen. Unter anderem erkennt die Künst­liche Intel­ligenz Konstel­lationen und Sterne am Nacht­himmel, entfernt durch dreckige Objek­tive entstan­dene unscharfe Stellen und verwan­delt Objekte von Fotos in Sticker. Prak­tisch ist der neue Doku­ment-Scanner, bei dem eine KI analy­siert, ob ein Bild ein Doku­ment ist. Weitere Bear­bei­tungs­funk­tionen werden eben­falls geboten.

Uns inter­essiert aber primär das Klein­gedruckte der Pres­semit­tei­lung. In dieser Passage erwähnt Samsung, welche Features für welche Smart­phones erscheinen. Der Abschnitt zur Funk­tion „KI-Bild­aus­schnitt“ erwähnt zahl­reiche kompa­tible Handys mit OneUI 6 oder höher. Die aufge­lis­teten Mobil­tele­fone müssten also eigent­lich eine entspre­chende Aktua­lisie­rung erhalten.

OneUI 6: Die Update-Liste im Detail

Wir schrieben bewusst, dass die Mobil­tele­fone „eigent­lich“ die Aktua­lisie­rung erhalten müssten, da uns manche Einträge verun­sichern. Die in 2020 erschie­nenen Modelle Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra waren nur für drei OS-Updates berech­tigt. Mit Android 10 ausge­lie­fert folgten Android 11, Android 12 und Android 13. Entweder ist Samsung also gnädig und spen­diert doch einen weiteren Versi­ons­sprung oder es handelt sich um einen Fehler. Folgende Smart­phones erhalten aber defi­nitiv One UI 6:

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra (wird bereits verteilt)

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 2, Fold 3, Fold 4, Fold 5

Galaxy Z Flip, Flip 5G, Flip 3, Flip 4, Flip 5

Galaxy A53, Galaxy A54

Neben neuen Kame­rafunk­tionen wartet die Soft­ware unter anderem mit besseren Schnell­zugriffen und erwei­terten Anpas­sungs­mög­lich­keiten für den Sperr­bild­schirm auf.

Wir haben zusätz­liche Details über OneUI 6 für das Galaxy S23 parat.