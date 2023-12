Android 14: Samsung rollt One UI 6 für sieben Modelle aus

Samsung hat wieder eine Ladung mit One-UI-6-Updates abge­feuert, diesmal werden zwei Smart­phones und fünf Tablets bedacht. Konkret dürfen sich User eines Galaxy A52s, Galaxy A33, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE+ über die Soft­ware freuen. Entspre­chend lassen sich die genannten Mobil­geräte auf Android 14 hieven. Vor allem die Aktua­lisie­rungen für die Flach­rechner sind erfreu­lich, da diese bei den Aktua­lisie­rungen oft eine unter­geord­nete Rolle spielen.

One UI 6 rollt für zwei weitere Samsung-Handys aus

One UI 6 landet auf Galaxy A52s 5G und Co.

Bild: Samsung

Im September feierte das Galaxy A52s seinen zweiten Geburtstag. Seit der Markt­ein­füh­rung hat das Mittel­klasse-Smart­phone eine große Update-Reise voll­zogen. Auf das vorin­stal­lierte Android 11 folgten Android 12 und Android 13. Das jetzt verfüg­bare Android 14 ist also schon das dritte OS-Upgrade. Nutzer in Europa, explizit auch Deutsch­land, dürften eine Update-Meldung auf ihrem Galaxy A52s vorfinden. Aller­dings wird ziem­lich viel Daten­platz benö­tigt. Die Soft­ware geneh­migt sich 2,3 GB an Flash-Spei­cher. Die Firm­ware trägt die Bezeich­nung A528BXXU5FWK4 und kommt mit November-Sicher­heits­patch daher.

Das Galaxy A33 hat etwas mehr als einein­halb Jahre auf dem Buckel. Es star­tete mit Android 12, erhielt Android 13 und ist nun bei Android 14 in der Form von One UI 6 ange­kommen. Die Aktua­lisie­rung mit der Firm­ware A336BXXU7DWK6 ist bei uns in Europa verfügbar. Auf dem Galaxy A33 müssen eben­falls 2,3 GB an Spei­cher­platz für das Update bereit­stehen. Der Sicher­heits­patch stammt noch vom 1. November 2023.

One UI 6 beehrt fünf Samsung-Tablets

Wenn Sie einen Flach­rechner der Galaxy-Tab-S8-Serie haben, erhalten Sie auch Android 14. One UI 6 rollt für das Galaxy Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra in Europa, Südkorea und den USA aus. In unserer Region handelt es sich um die Firm­ware X706BXXU5CWK7 (Tab S8), X806BXXU5CWK7 (Tab S8+) und X906BXXU5CWK7 (Tab S8 Ultra).

Zu guter Letzt seien noch die One-UI-6-Updates für das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ genannt. Die Aktua­lisie­rungen sind in Europa gestartet. Details zur Down­load­größe und inte­griertem Sicher­heits­patch gibt es bei den Tablets leider nicht. (via SamMobile)

