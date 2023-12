One UI 6.1 Mehr Optionen für besseren Akku-Schutz

Mit One UI 6.1 befindet sich ein größeres Update für Samsung-Smart­phones in Entwick­lung. Wie sich nun heraus­stellt, bietet diese Soft­ware verschie­dene Auflade-Optionen zum Schutz des Akkus. Nutzer können zwischen den Einstel­lungen „Basic“, „Adapt und „Max“ wählen, was sich hier­zulande etwa als „Stan­dard“, „Adaptiv“ und „Maximum“ über­setzen lässt. Die adap­tive Lösung soll merken, wann der User schläft, dann das Laden pausieren und den Vorgang vor dem Aufwa­chen abschließen. Beim Galaxy S23 gibt es ledig­lich eine Akku­schutz-Option. One UI 6.1 wird höchst­wahr­schein­lich auf dem Galaxy S24 vorin­stal­liert sein.

One UI 6.1 bietet mehr Kontrolle über das Aufladen

Auf One UI 6 (Foto) folgt bald One UI 6.1

Samsung Neben dem Display ist der Akku wohl das Smart­phone-Bauteil, um das die Nutzer am meisten besorgt sind. Zwar verspre­chen viele Hersteller eine hohe Anzahl an Lade­zyklen, bis die Kapa­zität unter einen Grenz­wert fällt (meist 80 Prozent), selbst aktiv den Verschleiß beein­flussen zu können, gibt aber ein siche­reres Gefühl. In den Einstel­lungen des Galaxy S23 lässt sich ein Akku­schutz akti­vieren. Dieser sorgt dafür, dass die Batterie nur zu 85 Prozent auflädt. One UI 6.1 wird aber weitere Optionen einführen, wie Bran­chen­insider Tarun Vats verrät.

Feature kommt wohl auch zu älteren Smart­phones

In der Stan­dard­ein­stel­lung wird der Akku komplett gefüllt. Anschlie­ßend entlädt das Handy den Strom­spei­cher auf 95 Prozent und setzt dann das Aufladen erneut bis 100 Prozent fort. Die adap­tive Vari­ante pausiert das Aufladen bei 80 Prozent während der Anwender schläft und erreicht 100 Prozent, bevor der Anwender aufwacht. Zu guter Letzt gibt es den maxi­malen Batte­rie­schutz. Laut dem Tipp­geber stoppt jener bei 80 Prozent Akku­kapa­zität. Das wären fünf Prozent weniger als Samsungs aktu­elles Auflade-Limit.

Manche Funk­tionen größerer Updates bleiben bestimmten Modellen vorbe­halten. Tarun Vats geht aber davon aus, dass nicht nur das Galaxy S24 von den neuen Akku­schutz-Optionen profi­tiert. Ein Update auf One UI 6.1 werden sicher­lich auch das Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy A54 und weitere Samsung-Handys erhalten. Nach der Aktua­lisie­rung dürfen Nutzer eben­falls zwischen den drei Abstu­fungen zum Schonen der Batterie wählen. Auf Wunsch können Anwender weiterhin die Schutz-Einstel­lungen ausge­schaltet lassen.

