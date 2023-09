OneUI 6: Android-14-Beta nun auch für Samsung-Foldables

Samsung will die OneUI-6-Beta im Oktober für die älteren Falter Galaxy Z Flip3, Flip4, Fold3 und Fold4 bereit­stellen. Das Galaxy Z Flip5 und Fold5 belie­fert der Hersteller (zumin­dest in Südkorea) bereits in diesem Monat.

Kurz nachdem wir gestern über den Start der OneUI-6-Beta für die Galaxy-S22- und Galaxy-S21-Serie berichtet haben, hat der südko­rea­nische Hersteller ange­kün­digt, das Beta-Update auf Android 14 auch für seine falt­baren Tele­fone zu veröf­fent­lichen.

OneUI-6-Beta für Foldables erscheint in den kommenden Wochen

Genau genommen handelt es sich bei der Ansage um das Galaxy Z Flip3 und seinen größeren Bruder Z Fold3 sowie das Galaxy Z Flip4 und Z Fold4. Die vier älteren Modelle sollen das Update im Oktober bekommen, während das Galaxy Z Flip5 und Z Fold5 die Beta bereits in diesem Monat erhalten. Galaxy Z Flip4

Bild: Samsung Da die Neuig­keiten laut Sammo­bile vom offi­ziellen Mode­rator des südko­rea­nischen Samsung-Commu­nity-Forums in Umlauf gebracht wurden, ist nicht ganz sicher, ob es das Update auch auf die hiesigen Foldables schaffen wird.

In Bezug auf das Beta-Update für das Galaxy S21 und Galaxy S22 wird behauptet, dass Nutzer in anderen Ländern, darunter Deutsch­land, in den kommenden Wochen profi­tieren könnten.

Samsung hatte das Beta­pro­gramm von OneUI 6 im August für die Galaxy-S23-Serie gestartet, inzwi­schen ist die Test-Soft­ware zusätz­lich für einige Handys der Mittel­klasse verfügbar .

So können Sie das Beta-Programm nutzen

Wenn Sie das Update auspro­bieren wollen, können Sie Ihr Telefon regis­trieren, indem Sie sich über die Samsung-Members-App mit einer gültigen Tele­fon­nummer und einer aktiven SIM-Karte anmelden. Hierfür ist die vorhe­rige Einrich­tung eines Samsung-Kontos nötig. Auf dem Start­bild­schirm der App müssen Sie dann nur noch auf das Banner des OneUI-6-Beta-Programms tippen.

Zu erwähnen ist aller­dings, dass Betas häufig noch nicht ausge­reift sind und Fehler enthalten können. Daher ist es ratsam, die Soft­ware nicht auf Ihrem vorrangig genutzten Smart­phone zu instal­lieren oder vorher zumin­dest ein Backup aller persön­lichen Daten anzu­legen.

OneUI 6: Start der Final­ver­sion und Verbes­serungen

Sollte Samsung die Beta hier­zulande nicht für die oben genannten Foldables bereit­stellen, ist auch das kein Bein­bruch, da OneUI 6 ohnehin noch in diesem Jahr als finale Version auf den meisten kompa­tiblen Samsung-Handys und -Tablets Einzug halten könnte, voraus­gesetzt, es gibt keine unvor­her­gese­henen Verzö­gerungen.

Zu den Verbes­serungen, welche die neue Firm­ware-Version bringen soll, gehört ein neu gestal­teter Bereich zum Umschalten der Schnell­ein­stel­lungen, außerdem beschert sie aktua­lisierte Stan­dard-Apps und ein neues Media-Player-Widget. Sammo­bile hat sich die OneUI-6-Beta-1 auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra genau ange­schaut und die neuen Features in einem YouTube-Video vorge­stellt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Auch bei Google tut sich was in puncto Updates. Welche Pixel-Smart­phones den September-Patch erhalten, erfahren Sie in einem anderen Artikel.