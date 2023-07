OnePlus 12: So soll das kommende Flaggschiff aussehen

In ein paar Monaten könnte OnePlus den Nach­folger des OnePlus 11 vorstellen. Vorab geben inof­fizi­elle Render­bilder einen Vorge­schmack auf das mögliche Design des OnePlus 12.

Bis zur Veröf­fent­lichung des künf­tigen OnePlus-Flagg­schiffs OnePlus 12 werden vermut­lich noch einige Monate ins Land gehen, doch schon jetzt dürfen wir einen ersten Blick auf das voraus­sicht­liche Design des Boliden werfen. Die durch­gesi­ckerten inof­fizi­ellen Render­bilder, die in Zusam­men­arbeit von OnLeaks und SmartPrix entstanden sind, zeigen die Front und Rück­seite des Geräts.

Verbes­sertes Kamera-Setup

SmartPrix zufolge wurden die Entwürfe anhand realer Bilder eines Proto­typs aus einer Test­ein­heit entwi­ckelt und präsen­tieren die schwarze Version des Smart­phones. Vom Vorgänger OnePlus 11 ausge­hend, gilt es als wahr­schein­lich, dass es das 12er-Modell in weiteren Farb­tönen geben wird. OnePlus 12: Inoffizielles Renderbild zeigt Rückseite und Display

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Die Rück­seite erscheint matt, sodass es sich bei der Beschich­tung um Kunst­leder oder ein anderes rutsch­hem­mendes Mate­rial handeln könnte. In der oberen Hälfte des Back­covers prangt das Kame­ramodul, dessen äußere Form der Hersteller vom Vorgän­ger­modell zu über­nehmen scheint.

Bei der Anord­nung der einzelnen Kompo­nenten gibt es jedoch Unter­schiede: Während sich beim OnePlus 11 sowohl die drei Objek­tive als auch der LED-Blitz symme­trisch in der kreis­för­migen Einheit anordnen, rückt das Kame­ralicht des OnePlus 12 den Bildern nach aus der Einheit heraus in die linke obere Ecke.

Früheren Gerüchten zufolge soll sich unter dem dritten Objektiv, das in einem farb­lich abge­grenzten recht­eckigen Feld unter den beiden anderen sitzt, eine Peri­skoplinse verbergen. Das Hassel­blad-Bran­ding bleibt ebenso erhalten wie das OnePlus-Logo in der Mitte des Back­covers.

Nahezu rand­loses Display mit mittig ange­sie­delter Front­kamera

Die runde Display-Ausspa­rung für die Front­kamera rutscht von der linken oberen Ecke des nahezu rand­losen Bild­schirms unter die mittig ange­sie­delte Hörmu­schel. Leicht gebo­gene Kanten lassen den Screen optisch mit dem Rahmen verschmelzen. An der linken Gehäu­seseite befindet sich eine Laut­stär­kewippe, rechts können wir die Ein-/Aus-Taste und einen Alarm-Schie­beregler ausma­chen. OnePlus 12: Inoffizielles Renderbild präsentiert Kameraeinheit, Display und Seitenansicht

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Bisher gele­akte Spezi­fika­tionen des OnePlus 12

Voran­gegan­gene Leaks sagen dem OnePlus 12 einen 6,7-Zoll-QHD-OLED-Bild­schirm mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz voraus. Das Kamera-Setup soll aus einem 50-MP-Sensor der IMX9-Serie von Sony, einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor sowie einem 64-MP-OV64B-Peri­skop­sensor von OmniVision bestehen. Somit verbes­sert sich die Kamera gegen­über dem OnePlus 11, das mit einer Kombi­nation von 50 MP + 48 MP + 32 MP daher­kommt. Beim Akku soll sich OnePlus am Vorgänger orien­tieren und wieder eine Kraft­zelle mit 5000 mAh verbauen, die sich mit 100 W aufladen lässt.

Der Launch des OnePlus 12 könnte mögli­cher­weise im Dezember dieses Jahres in China statt­finden. Ob es das Flagg­schiff offi­ziell in hiesige Gefilde schafft, ist aufgrund des anhal­tenden Patent­streits zwischen OnePlus/Oppo und Nokia und dem daraus resul­tie­renden Verkaufs­ver­bots in Deutsch­land frag­lich.

Auch das Xiaomi 14 soll beson­ders schmale Display­ränder bekommen. Genaueres erfahren Sie in einer weiteren News.