OnePlus 12: Präsentation am 5.12., viele Pressefotos

Anstatt am 4. Dezember wird das OnePlus 12 am 5. Dezember enthüllt. Pres­sebilder und ein kurzes Teaser-Video wecken die Vorfreude.

OnePlus hat sich mit mehreren Neuig­keiten an die Öffent­lich­keit gewandt. So wird der Hersteller das OnePlus 12 nicht am 4. Dezember, sondern am 5. Dezember vorstellen. Das heißt aber nicht, dass der vorhe­rige Termin entfällt. Montag nächste Woche soll der zehnte Geburtstag der Marke gefeiert, einen Tag später dann das neue Ober­klasse-Smart­phone enthüllt werden. Auf besagtes High-End-Handy stimmt OnePlus mit zahl­rei­chen Pres­sefotos ein. Außerdem wurde ein kurzes Werbe­video veröf­fent­licht, welches das Produkt in voller Pracht zeigt.

OnePlus 12: Klar­heit beim Termin und Pres­sefotos

Das OnePlus 12 kommt in drei Farben

OnePlus via @evleaks Dieses Jahr wird nicht ohne ein weiteres Smart­phone-Flagg­schiff enden. Am Dienstag nächste Woche will OnePlus das OnePlus 12 präsen­tieren. Zuvor berich­teten wir bereits über einen Termin am 4. Dezember. Das Unter­nehmen erklärt auf Weibo (via GSMArena), dass es am letzt­genannten Tag das zehn­jäh­rige Jubi­läum feiern möchte. Den darauf­fol­genden Dienstag zeigt OnePlus schließ­lich das OnePlus 12. Genauer gesagt findet ein Live­stream in China am 5. Dezember 2023 um 14:30 lokaler Zeit statt. Bei uns ist es dann 7:30 morgens. Das grüne OnePlus 12

OnePlus Zunächst handelt es sich um eine Produkt­vor­stel­lung für China, nach Europa soll das OnePlus 12 aber eben­falls kommen. Ob es das Handy explizit nach Deutsch­land schafft, bleibt aufgrund der unge­klärten Patent­strei­tig­keit mit Nokia zwei­fel­haft. Die neuen Pres­sefotos decken sich mit zuvor durch­gesi­ckerten Render­bil­dern. Das OnePlus 12 wird in Schwarz, Weiß und Grün erscheinen. Je nach Farbe unter­scheiden sich Texturen und Muster. Die Rück­seite wird vom großen Kamera-Element domi­niert. Erneut hat man für Foto­grafie-Fein­schliff mit Hassel­blad koope­riert.

Teaser-Video zeigt das OnePlus 12 komplett

Front des OnePlus 12

OnePlus via Sparrows News Zumin­dest in puncto Design wird es beim High-End-Handy keine Über­raschung mehr geben. Während die Pres­sefotos nur die Rück­seite zeigen, ist im Teaser-Video auch die Front zu erkennen. Das OnePlus 12 hat schmale Display­ränder, die Anzeige ist zu den Seiten hin leicht gewölbt. Die Front­kamera sitzt oben mittig in einem Loch. An der Seite gibt es den für die Serie typi­schen Stumm­schalter. Die Brenn­weiten und Blenden werden eben­falls aufge­listet. Die Triple-Kamera setzt sich aus Weit­winkel (23 mm, Blende f/1.6), Ultra­weit­winkel (14 mm, Blende f/2.2) und Tele­foto (70 mm, Blende f/2.6., drei­fach opti­scher Zoom) zusammen.

