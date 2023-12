OnePlus 12: Das ist der Termin für das globale Launch-Event

OnePlus will sein in China vorge­stelltes Flagg­schiff OnePlus 12 auch nach Europa spülen. Der Launch-Termin steht fest.

Das OnePlus 12 ist kein Geheimnis mehr. Es wurde von der BBK-Konzern-Marke bereits Anfang Dezember für den chine­sischen Markt vorge­stellt. Nun soll es auch global veröf­fent­licht werden. Der Launch-Termin steht fest. Ob es aller­dings auch nach Deutsch­land kommt, ist unge­wiss.

OnePlus 12: Globaler Launch

OnePlus 12

Bild: OnePlus OnePlus kündigt unter anderem über den X-Kanal OnePlus Europe das globale Launch Event für das OnePlus 12 an. Dieses soll am 23. Januar statt­finden, zu unserer Zeit um 15 Uhr (3 PM CET). Soweit so gut. Auf der deut­schen Inter­net­prä­senz ist von dem Launch-Termin nichts zu sehen. Es ist daher frag­lich, ob es das OnePlus 12 nach Deutsch­land schafft. Hinter­grund ist ein Patent­streit mit Nokia, der dazu führte, dass Smart­phones unter anderem von OnePlus in Deutsch­land nicht mehr verkauft werden dürfen. Einen offi­ziellen Verkauf der Modelle gibt es damit hier­zulande nicht.

So war es bereits beim OnePlus 11. Im Rahmen eines Hands-ons auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona hakten wir nach. Die Antwort war klar und deut­lich: Das OnePlus 11 kommt zunächst nicht nach Deutsch­land - bislang bis jetzt. Vermut­lich können wir auf dem kommenden MWC einen Blick auf das OnePlus 12 werfen.

OnePlus 12: Key-Specs

Das OnePlus 12 verfügt über ein 6,82 Zoll großes Display mit 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate und einer laut Hersteller ange­gebenen Spit­zen­hel­lig­keit von 4500 cd/m². Qual­comms Snap­dragon 8 Gen 3 und zwischen 12 GB und 24 GB Arbeits­spei­cher sorgen für Leis­tung. Der Akku ist 5400 mAh groß und unter­stützt 100W schnelles Laden per Kabel und 50W kabel­lose Lade­vor­gänge. In Sachen Kamera führt OnePlus die Koope­ration mit dem schwe­dischen Spezia­listen Hassel­blad fort: Es gibt eine Weit­win­kel­kamera (Blende: f/1.6) mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung und opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung, eine Peri­skop-Tele­kamera mit 64 Mega­pixel und 1/2 Zoll (Blende: f/2.6) und eine 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2).

Weiterhin gibt es 5G, Wi-Fi 7, Blue­tooth 5.4, NFC, GPS, Infrarot, einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display, USB-C 3.2, Staub- und Wasser­schutz nach IP65, Android 14 und Gorilla Glass Victus 2.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: S24 Ultra: Gorilla Glass Armor & selbe Zoom-Qualität?