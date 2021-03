Smarte Uhr: OnePlus Watch kommt am 23. März

OnePlus hat offi­ziell die Ankün­digung der "OnePlus Watch" bestä­tigt. Die smarte Uhr soll gemeinsam mit der OnePlus-9-Serie am 23. März gezeigt werden.

Teaser-Bild zur OnePlus Watch

Bild: OnePlus OnePlus macht mit flei­ßigen offi­ziellen Vorankün­digungen zu seinem Launch-Event in der kommenden Woche weiter. Erst kürz­lich ist frisches Bild­mate­rial zur OnePlus-9-Serie aufge­taucht, auf dem die Front vom OnePlus 9 Pro und die Kameras beider erwar­teten Modelle zu sehen sind.

Nun füttert OnePlus die Technik-Gemeinde mit einem weiteren Leckerli an: Zeit­gleich mit der Präsen­tation der neuen Smart­phones soll auch die OnePlus Watch enthüllt werden.

OnePlus Watch: Wearable als Ergän­zung

Teaser-Bild zur OnePlus Watch

Bild: OnePlus Der Fokus der Uhr soll auf der naht­losen Konnek­tivität liegen. Die OnePlus Watch soll sich also in das Ökosystem aus Smart­phone, Headset und auch OnePlus TV-Geräten problemlos einfügen können, das ganze zu einem "erschwing­lichen Preis".

Zur tech­nischen Ausstat­tung verrät OnePlus selbst nichts. Hier bleibt der Blick frei für aktu­elle Leaks. Ein paar Infor­mationen lassen sich einem Tweet des Bran­chen­ken­ners Ishan Agarwal via Mikro­blog­ging-Platt­form Twitter entnehmen.

Danach soll das Gehäuse der OnePlus Watch 46 mm groß sein und nach dem Stan­dard IP68 unter anderem vor dem Eindringen von Wasser geschützt sein. Das macht die smarte Uhr inter­essant für Wasser­sportler. Blut­sauer­stoff­mes­sung und Herz­fre­quenz­über­wachung sollen weitere Features sein. Die Schnell­lade­technik "Warp Charge" könnte auch mit an Bord sein, was dem Leak zufolge eine Woche Lauf­zeit in 20 Minuten Lade­zeit verspre­chen soll. Mögli­cher­weise wird es auch ein sepa­rates Modell mit LTE-Unter­stüt­zung geben.

