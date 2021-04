OnePlus Watch: Die erste Smartwatch der Firma ist da

OnePlus hat das Smart­watch-Segment für sich entdeckt und den Verkauf seines Erst­lings­werks OnePlus Watch gestartet. Das runde Wearable wirbt unter anderem mit seiner hoch­wer­tigen Verar­bei­tung aus Saphir­glas nebst rost­freiem Stahl oder alter­nativ sogar Cobalt­legie­rung. Außerdem gibt es zahl­reiche Gesund­heits­fea­tures, wie die Messung der Herz­fre­quenz und des Blut­sauer­stoffes sowie 110 Trai­nings­arten. Dank 4 GB großem Flash-Spei­cher hält die OnePlus Watch unab­hängig vom Smart­phone als MP3-Player her. Ab sofort ist die schlaue Uhr zu einem Preis von 159 Euro erhält­lich.

OnePlus Watch: Erster Zeit­messer des Konzerns

OnePlus Watch Cobalt-Edition

OnePlus Sieben Jahre nach Firmen­grün­dung bringt der chine­sische Hersteller seine erste Smart­watch auf den Markt. OnePlus Watch nennt sich das Acces­soire und kommt mit rundem Gehäuse daher. In diesem sitzt ein 1,39 Zoll großes AMOLED-Display mit 454 x 454 Pixel. Die Abmes­sungen betragen ohne Armband 46,4 x 46,4 x 10,9 mm. Apropos Armband, dieses gibt es bei der Stan­dardedi­tion aus Fluor­kau­tschuk und bei der limi­tierten Cobalt-Edition zusätz­lich aus Leder. Beim Betriebs­system der OnePlus Watch hat das Unter­nehmen sein eigenes Süpp­chen gekocht. Die proprie­täre Soft­ware soll eine Bereit­schafts­zeit von bis zu 14 Tagen gewähren. Der Akku misst 402 mAh. OnePlus Watch Midnight Black

OnePlus Es werden Android-Smart­phones ab Version 6.0 Marsh­mallow unter­stützt, iPhones leider zum aktu­ellen Zeit­punkt noch nicht. Ein Laut­spre­cher ist enthalten, dieser dient als Frei­spre­cher oder zur Wieder­gabe der auf dem Daten­spei­cher gela­gerten Musik. Gemäß IP68 eignet sich die OnePlus Watch auch zum Schwimmen. An Konnek­tivität werden Blue­tooth 5.0 (BLE, BR, EDR), GPS, Sensoren zur Messung der Herz­fre­quenz und des Blut­sauer­stoffes und Kontakt­pins zum Aufladen geboten.

Preis und Verfüg­bar­keit der OnePlus Watch

OnePlus Watch Moonlight Silver

OnePlus Bislang fanden wir die Smart­watch ledig­lich im Shop des Herstel­lers und bei Prop­shop. Während die firmen­eigene Webseite eine sofor­tige Liefer­bar­keit angibt, soll es beim Proshop erst ab dem 26. April so weit sein. In beiden Fällen ist aktuell nur die Stan­dardedi­tion zum Kosten­faktor der UVP (159 Euro) verfügbar. Diese kann in den Farben Midnight Black und Moon­light Silver erworben werden. Versand­gebühren fallen keine an. Die Cobalt-Edition lässt sich noch nicht bestellen.