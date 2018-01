Das chinesische Unternehmen OnePlus ist aktuell in Update-Laune. Das OnePlus 3 und 3T bekommen in der OxygenOS-Beta Gesichtserkennung zum Entsperren und das OnePlus 5/5T bekommt ein größeres Bugfix-Update.

Neue Betas für diverse OnePlus-Modelle Mit dem disruptiven Unternehmen, das Highend-Smartphones zu echten Kampfpreisen auf den Markt bringt, hat OnePlus schon länger nicht mehr viel gemeinsam. Die aktuellen Modelle sind preislich gesehen bei weitem nicht mehr so günstig. Aber in einer Sache ist das Unternehmen auf einem guten Weg: Der Update-Unterstützung.

Wie OnePlus mitteilt, werden für die Modelle OnePlus 3 und OnePlus 3T neue OxygenOS-Betas verteilt, die neben behobenen Fehlern in der Oreo-Firmware auch eine komplett neue Funktion mit sich bringen. Nach Installation der OxygenOS Beta 30 (OnePlus 3) oder der Beta 21 (OnePlus 3T), steht in den Einstellungen das Entsperren per Gesichtserkennung zur Verfügung.

Eingeführt wurde das Feature zusammen mit dem OnePlus 5T und wurde seitdem vehement von Besitzern früherer Modelle gewünscht. Dem ist das Unternehmen nun nachgekommen.

Backup-Tool und Feedback-Umfrage

Neben dieser großen neuen Funktion, bringt das Update natürlich noch weitere Verbesserungen mit sich. Eine davon ist die Freischaltung von VoLTE für den indischen Netzbetreiber AirTel, sowie die Integration der OnePlus-eigenen Backup-Lösung. In erster Linie ist die App zum Wechsel auf ein anderes OnePlus-Smartphone vorgesehen.

Wichtig ist OnePlus, dass Nutzer mit der installierten Firmware an einer internen Umfrage teilnehmen und ihre Meinungen sowie Erfahrungen zu den Beta-Updates teilen.

Updates auch für OnePlus 5 und OnePlus 5T

Neben den Modellen der 3er-Generation hat OnePlus auch für aktuellen Modelle OnePlus 5 und OnePlus 5T neue Beta-Versionen veröffentlicht, Beta 4 und Beta 2. Diese widmen sich im Gegensatz zu den 3er-Modellen vor allem um technische Dinge, respektive optimieren bereits implementierte Sachen.

Unter anderem wurde der Homescreen Launcher um Kategorien bei der App-Suche erweitert, Auto-Tags beim Erstellen neuer App-Ordner, ein dynamisches Uhrzeit-Icon und weitere Optimierungen. Am System selbst hat das Entwickler-Team hinter OxygenOS die Logik zur Steuerung des Energieverbrauchs optimiert, das Management der Hintergrund-Apps optimiert und neben der Zwischenablage auch eigene Apps verbessert.

Wie schon zu den Beta-Updates für die 3er-Modelle, können Besitzer der 5er-Modelle ein Feedback zu den Updates abgeben.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, mit welcher Aktion OnePlus den Start des letzten Star-Wars-Films begleitet hat - auch in Europa.