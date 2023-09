OnePlus: Android 14 erscheint wohl am 25. September

Android 14 soll angeb­lich in Form von OxygenOS 14 am 25. September für diverse OnePlus-Smart­phones verteilt werden. Als finale Fassung oder Beta bleibt abzu­warten.

Android 14 steht in den Start­löchern und es gibt einen mögli­chen Termin, wann OnePlus das große Update ausrollt. Ab dem 25. September sollen erste Handys OxygenOS 14 bekommen. Eine vertrau­ens­wür­dige Inter­net­seite nennt dieses Datum. Es wurde aber nicht kommu­niziert, welche Mobil­tele­fone den Sprung auf Googles neuestes Betriebs­system voll­ziehen dürfen. Eben­falls unklar ist, ob am Stichtag die finale Version von Android 14 verteilt wird oder zuerst eine offene Beta­phase beginnt. Lohnen dürfte sich das Update schon alleine wegen der Trinity Engine, welche die Soft­ware deut­lich beschleu­nigen soll.

OnePlus: Android 14 kommt bald

OxygenOS 14 mit Trinity Engine

OnePlus Der chine­sische Hersteller OnePlus darf zwar hier­zulande momentan keine Smart­phones mehr verkaufen, jedoch dürften einige Bundes­bürger schon ein Handy der Firma besitzen. Für diese gibt es demnächst ein großes Soft­ware-Upgrade. Die auf Android 14 basie­rende Benut­zer­ober­fläche OxygenOS 14 steht vor der Tür. Zumin­dest beteuert das die in der Regel durchaus glaub­wür­dige Inter­net­seite Android Police. Sie will vom am 25. September begin­nenden Rollout erfahren haben. In drei­ein­halb Wochen würde also das Update starten.

Weitere Infor­mationen wurden nicht geteilt. Wir schätzen, dass Smart­phones ab dem im Früh­ling 2021 erschie­nenen OnePlus 9 gute Chancen auf Android 14 haben. Mögli­cher­weise wird auch das OnePlus 8 bedacht. Einige Handys der Mittel­klasse-Reihe OnePlus Ace dürften eben­falls mit einer Aktua­lisie­rung rechnen können. Wir sind gespannt, ob der Hersteller bereits genug interne Tests von OxygenOS 14 durch­geführt hat und direkt ein finales Update veröf­fent­licht.

OxygenOS 14 kommt mit Trinity Engine

Das Unter­nehmen macht auf die soge­nannte Trinity Engine als High­light der Aktua­lisie­rung aufmerksam. Es soll sich um eine proprie­täre Perfor­mance-Platt­form handeln. Sie sei für eine bessere Synergie zwischen Hard­ware und Soft­ware entwi­ckelt worden. Dank sechs bestimmter Opti­mie­rungen sei eine schnel­lere Benut­zer­erfah­rung möglich. Unter anderem soll es eine Vita­lisie­rung von CPU und GPU geben. Manche der Opti­mie­rungen wie HyperBoost und HyperTouch exis­tieren bereits auf anderen OnePlus-Smart­phones.

