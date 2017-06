Das OnePlus Two erhält nun offiziell das Update auf Android 6 Marshmallow. Der Hersteller hat bereits mit dem Rollout der neuen Firmware begonnen.

Nutzer können das OnePlus Two auf Android 6 aktualisieren Während die Aktualisierung auf Android 6 für das OnePlus One bereits seit einigen Wochen zur Verfügung steht, hat der Hersteller nun den Updatestart von Android 6.0.1 für das OnePlus Two bekanntgegeben.

Nutzer eines OnePlus Two sollen innerhalb der nächsten Stunden automatisch ein OTA-Update auf OxygenOS 3.0.2 erhalten, welches auf Android 6 basiert. Zuvor konnte die neuste Fassung des Betriebssystems nur in sogenannten Community Builds als Beta-Version installiert werden.

Interessenten können die Aktualisierung übrigens auch manuell einspielen, indem sie sich die neuste Firmware als zip-Archiv herunter­laden. Allerdings empfiehlt sich diese Installations-Variante nur für Smartphone-Experten und Nutzer sollten zuvor ein Backup der wichtigsten Dateien anlegen.

OxygenOS 3.0.2: Neuerungen und Verbesserungen

Unter anderem verspricht OnePlus durch das Update allgemeine Performance-Verbesserungen innerhalb des Betriebssystems. Weiterhin soll der Fingerabdruck­sensor jetzt noch flinker arbeiten und eine bessere Erkennung haben. Bei der Kamera-App hat der Hersteller das Design überarbeitet und auch beim Autofokus können sich Anwender auf Verbesserungen einstellen. Weiterhin wurde die Swiftkey-Tastatur auf die Version 6.3.3 aktualisiert.

In wenigen Tagen steht der Launch des kommenden OnePlus 3 an. Alle wichtigen Infos zum Start des neuen Flaggschiffs haben wir in dieser News zusammengestellt.