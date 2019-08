OnePlus TV: Fernseher des Smartphone-Herstellers naht

OnePlus wird sich in Bälde außer­halb des Smart­phone-Segments bewegen – mit einem schlauen Fern­sehgerät namens OnePlus TV. Vor knapp einem Jahr star­tete der China-Hersteller einen Wett­bewerb, um den besten Produkt­namen für seinen ersten Smart-TV zu finden. Sonder­lich kreativ mutet die finale Entschei­dung, welche heute samt Logo im Forum des Unter­nehmens verkündet wurde, nicht an. Man empfand die Wahl aber als passend, da man die Firmen­philo­sophien „One“ (stell­vertre­tend für „im Moment“) und „Plus“ (stell­vertre­tend für „unend­liche Möglich­keiten“) mit dem Fern­sehgerät verbinden wollte.

OnePlus TV mit neuem Lebens­zeichen

Der OnePlus TV heißt ... OnePlus TV Längere Zeit war es still um die clevere Glotze des chine­sischen Fabri­kanten geworden, aber nun wird das Produkt wieder ins Gedächtnis der Konsu­menten gerufen. Dsmon­teiro, ein Foren-Mitar­beiter von OnePlus, veröf­fent­lichte jüngst weitere Infor­mationen über den ersten Smart-TV des Unter­nehmens. „Hallo mitein­ander. Es ist beinahe ein Jahr her, als wir unseren TV-Namen-Wett­bewerb im Forum star­teten und jetzt ist es an der Zeit, unsere finale Entschei­dung für den Namen und das Logo des TV-Projekts zu verkünden.“, leitet der Ange­stellte den Thread ein. OnePlus TV sei die auser­korene Bezeich­nung, weil sie „simpel“ und „direkt auf den Punkt“ wäre. Außerdem würde man den Wert, die Vision und den Stolz mit keinem anderen Namen so gut wie mit der eigenen Marke ausdrü­cken können.

Passend unspek­taku­läres Logo

Die Produkt­bezeich­nung mutet zwar zunächst unin­spiriert, aber auch nach­voll­ziehbar an. Beim dazu­gehö­rigen Logo des OnePlus TV bäckt der Hersteller eben­falls kleine Bröt­chen. Es wurden schlicht die Buch­staben „T“ und „V“ an das Firmen­logo ange­hängt. Dennoch ist es OnePlus wichtig, die symme­trische Präzi­sion dieser Grafik zu vermit­teln und zeigt deshalb ein Gitter, das die Grund­lage veran­schau­licht. Das erste Foren­mitglied das beim Wett­bewerb „OnePlus TV“ vorschlug, soll übri­gens einen großen Preis erhalten. An Spezi­fika­tionen des OnePlus TV ist noch nicht sonder­lich viel bekannt. Sicher­lich wird das Unter­nehmen die Details gewohnt häpp­chen­weise preis­geben. Im September 2018 tauchten Hinweise auf ein LED-Panel mit 4K-Auflö­sung auf. Zudem soll als Soft­ware Android TV Verwen­dung finden.

