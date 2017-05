OnePlus 5: Mehr Leistung und besseres App-Management

Schon länger wurde vermutet, dass im kommenden OnePlus 5 der Snapdragon 835 als der neuste Top-Prozessor von Qualcomm verbaut sein könnte. Nun hat OnePlus höchstselbst genau das bestätigt. Pete Lau, Mitgründer und CEO von OnePlus, hat im Unternehmenseigenen Forum mitgeteilt, dass der Snapdragon 835 das Herzstück des Android-Smartphones darstellen wird. Bisher sind lediglich eine Handvoll Geräte mit dem Chip ausgestattet, darunter die US-Version des Samsung Galaxy S8, das kürzlich vorgestellte HTC U11, das demnächst verfügbare Sony Xperia XZ Premium oder das Xiaomi Mi6.

Der Prozessor ist das aktuelle Top-Modell von Qualcomms diesjährigen Chips, der auf acht Kryo 280 Kerne setzt, den Grafikchip Adreno 540 und ein X16 LTE-Modem. Damit ist genügend Leistung für alle anstehenden Aufgaben wie Spiele und auch VR-Inhalte gegeben.

OnePlus lüftet langsam die Details zum kommenden OnePlus 5 (Foto: OnePlus 3T) Der Hersteller will sich aber nicht nur alleine auf die rohe Kraft des Snapdragon 835 verlassen. In dem Beitrag im OnePlus-Forum spricht Pete Lau auch darüber, dass die neue Version von OxygenOS mit Blick auf die Performance optimiert werde. Dazu sollen die am häufigsten genutzten Apps durch ein spezielles App-Management direkt zum Start schneller verfügbar sein, während seltener genutzte Apps vom Autostart gehindert werden.

Wie genau die Entwickler das Feature umgesetzt haben, erklärte Pete Lau nicht. Nur das die Optimierungen für eine bessere Performance des Gerätes und bei dem Start der Apps sorgt.

Dazu gehört auch eine verbesserte Reaktion des Touchscreens auf Berührungen, wie Lau weiter schreibt. Man will bei OnePlus mit dem OnePlus 5 die Reaktionszeit weiter verbessern, was ebenfalls ein wichtiges Puzzlestück in der gefühlten Leistung darstellt.

Abgesehen von der nun offiziellen Bestätigung des Prozessors, ist so gut wie nichts Genaues zur verbauten Hardware bekannt. Bisher wird spekuliert, dass das OnePlus 5 eine Dual-Kamera auf der Rückseite spendiert bekommt, die in Kooperation mit DxO Mark entwickelt wurde. Außerdem wird der Fingerabdruck-Sensor auf der Front erhalten bleiben, sodass sich optisch nur wenig zum Vorgänger ändern dürfte. Erst kürzlich ist ein Bild aufgetaucht, auf dem das mögliche OnePlus 5 von hinten zu sehen ist.



So soll das OnePlus 5 von hinten aussehen. So soll das OnePlus 5 von hinten aussehen.

Gerüchten zufolge soll das 5,5 Zoll große Display entweder weiterhin mit 1080 mal 1920 Pixel auflösen, oder den Sprung zu QuadHD mit 1440 mal 2560 Pixel machen. Die Gerüchte sind sich darüber aber uneinig, ebenso ob der Wechsel auf ein AMOLED-Display erfolgt. Der RAM wird wohl bei 6 GB bleiben, während der Speicher wahlweise 64 oder 128 GB groß sein soll. Das Gerücht mit 8 GB RAM ist nach heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich.

Der Akku könnte eine Kapazität von 3600 mAh aufweisen, sodass noch bessere Laufzeiten in Kombination mit dem stromsparenden und dennoch leistungsfähigen Prozessor zu erwarten sind. Allerdings hat all das auch seinen Preis: Es wird spekuliert, dass das OnePlus 5 mit mehr als 600 Euro deutlich teurer werden könnte im Vergleich zu seinen Vorgängern. So ist das OnePlus 3T aktuell mit 64 GB Speicher für 439 Euro zu haben.

In einem anderen Forumsbeitrag wiederum wird das Ende des aktuellen Modells angekündigt. Pete Lau erklärt, dass das OnePlus 3T nur noch in Restbeständen in den Lagern des Unternehmens liegt und gekauft werden kann. Wenn das Kontingent alle ist, werde es keine neuen Geräte mehr geben, da auch die Produktion bereits eingestellt sei. Austauschgeräte bei einem Defekt sind davon aber nicht betroffen.

Auch wenn mehr Leistung nie schadet, zeigt sich das OnePlus 3T in unserem Test mehr als schnell genug.