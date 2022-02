OnePlus Pad könnte bald mit Android 12L erscheinen

Dass OnePlus an einem Tablet arbeitet, ist bereits länger ein Thema. Im Sommer vergan­genen Jahres berich­teten wir, dass die Zerti­fizie­rungs­stelle European Union Intel­lec­tual Property Office (EUIPO) die Exis­tenz des Tablets bestä­tigt hatte. Bislang ließ das Modell aber noch auf sich warten.

Jetzt sind neue Infor­mationen zum Oneplus Pad ins Licht gerückt. Einem Tipp­geber zufolge soll das OnePlus Pad mit Android 12L laufen, einer von Google ange­passten mobilen Soft­ware-Lösung speziell für Tablets und Fold­ables.

OnePlus Pad: Neue Infos zu Soft­ware und Release

Android 12L ist eine für Tablets und Foldables optimierte Software

Bild: Google Das Online-Portal 91mobiles berichtet aktuell über die neuen Infor­mationen zum OnePlus Pad. Quelle ist wohl Tipp­geber Yogesh Brar, der behauptet, das OnePlus Pad ist ab Werk mit Android 12L ausge­stattet. Von der Soft­ware-Anpas­sung sollen insbe­son­dere mobile Endge­räte mit großen Displays profi­tieren. Damit sind Fold­ables und Tablets gemeint, wonach das OnePlus Pad Ziel­gruppe des Android OS wäre.

Wann das OnePlus Pad erscheinen soll, steht noch in den Sternen. Einem früheren Bericht von 91mobiles zufolge wurde davon ausge­gangen, dass der Hersteller aus China in der ersten Hälfte 2022 mit dem OnePlus Pad in Indien debü­tieren will. In dem Bericht von Dezember 2021 ist auch die Rede davon, dass das OnePlus Pad nicht gemeinsam mit dem OnePlus 10 Pro vorge­stellt werden soll.

Das hatte sich auch bewahr­heitet, seit Mitte Januar ist es in China verfügbar. Nach Europa hat es das neue Top-Modell des Herstel­lers noch nicht geschafft. Derzeit wird ausge­hend von der Vorstel­lung von OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro erwartet, dass das OnePlus 10 Pro hier­zulande im März oder April präsen­tiert wird. Grund­sätz­lich ist denkbar, dass OnePlus gemeinsam mit dem neuen Flagg­schiffen auch ein Tablet ankün­digt. Aller­dings dürfte es zunächst einen Launch für besagten indi­schen Markt geben, bevor wir auch in Europa mit dem OnePlus Pad rechnen können.

