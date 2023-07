OnePlus Open: Foldable wird am 29. August vorgestellt

Weder OnePlus Fold noch OnePlus V Fold, sondern OnePlus Open soll das Foldable heißen, das am 29. August vorge­stellt wird. Mehrere Quellen bestä­tigen diesen Termin. Der Hersteller hält die Präsen­tation den Angaben zufolge in New York ab. Es dürfte sich um ein Event für den globalen Markt handeln. Aufgrund des Patent­streits mit Nokia müssen sich Inter­essenten aber auf einen Import des OnePlus Open aus einem Nach­bar­land einstellen. Es soll sich um ein High-End-Smart­phone mit bieg­samem 7,8-Zoll-Bild­schirm handeln. Zu den Vorzügen zählt der Snap­dragon 8 Gen 2.

Das OnePlus Open steht in den Start­löchern

OnePlus Open: Enthüllung angeblich am 29. August

OnLeaks / Smartprix Sowohl der Tipp­geber Max Jambor als auch Arvind, der Infor­mant von Smart­prix, beteuern die Vorstel­lung des OnePlus Open am 29. August 2023. Das ist etwas später als erhofft, vorhe­rige Gerüchte verwiesen auf Anfang nächsten Monat. Am Ort der Präsen­tation soll sich aber nichts geän­dert haben. Die Firma enthüllt den Falter also wie gehabt in New York. Es bleibt zu hoffen, dass sich BBK Elec­tro­nics bis zur Veröf­fent­lichung des OnePlus Open mit dem Netz­werk­aus­rüster Nokia geei­nigt hat. Wegen eines abge­lau­fenen Patent­nut­zungs­rechtes dürfen hier­zulande keine Smart­phones der Marken OnePlus, Oppo, Vivo und realme mehr verkauft werden.

Weitere Spezi­fika­tionen des OnePlus Open

Wünschens­wert wäre es für den Wett­bewerb. Neben Samsung und Google hätten Lieb­haber für Foldables im Buch-Stil mit OnePlus einen weiteren Hersteller in der Auswahl. In puncto Display­größen wird das Open aller­dings etwas kleiner ausfallen. Zuvor ging man noch von 8 Zoll (innen) und 6,5 Zoll (außen) aus. Jetzt sollen 7,8 Zoll (innen) und 6,3 Zoll (außen) wahr­schein­licher sein.

Ange­trieben wird das falt­bare Smart­phone wohl von dem Snap­dragon 8 Gen 2. Gerüchten zufolge soll es Spei­cher­kon­figu­rationen mit mindes­tens 256 GB Flash und maximal 16 GB RAM geben. Eine Triple-Kamera inklu­sive zwei 48-MP-Modulen (Weit­winkel, Ultra­weit­winkel) sowie einer Tele­foto-Einheit (64 MP) sei eben­falls verbaut. Der 4800 mAh messende Akku soll sich mit 67W aufladen lassen. Für die nötige Sicher­heit des OnePlus Open sorgt ein seit­licher Finger­abdruck­sensor.

Weitere Render­bilder des OnePlus Open sind eben­falls aufge­taucht.