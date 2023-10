OnePlus Open: Falter mit Hasselblad-Kamera enthüllt

OnePlus hat heute das OnePlus Open vorge­stellt, das erste falt­bare Smart­phone der Marke. Die Spezi­fika­tionen ähneln jenen des Find N3 der Schwes­ter­firma Oppo. Aller­dings ist das Open für eine welt­weite Veröf­fent­lichung ange­dacht, während das Find N3 in China bleibt. Wir haben den Live­stream aus dem indi­schen Mumbai verfolgt. Die Spezi­fika­tionen lesen sich durchaus konkur­renz­fähig zu ähnli­chen Produkten wie dem Galaxy Z Fold 5 und dem Google Pixel Fold. Vor allem das große 7,82-Zoll-Display und das schlanke Gehäuse wissen zu gefallen.

OnePlus Open: Falter-Debüt ist offi­ziell

Das OnePlus Open erblickt das Licht der Welt

OnePlus Heute fand die globale Vorstel­lung des falt­baren Smart­phones OnePlus Open statt. Mit schi­cken Kame­rafahrten durch das aufwen­dige Schar­nier und über das dünne Gehäuse des Handys wurde auf das Event einge­stimmt. Zuerst betrat Tuomas Lampen, Europa-Chef des Herstel­lers, die Bühne. Laut ihm seien Halt­bar­keit, Gewicht, Falte, Perfor­mance, Kamera und Soft­ware die wich­tigsten Aspekte eines Foldables. Das Gewicht des OnePlus Open beträgt 238g. Für ein Gerät dieser Produkt­kate­gorie ist das ziem­lich leicht. Ein Vergleich mit dem iPhone 14 Pro Max zeigte, dass das Apple-Handy etwas schwerer ist. Scharnier des OnePlus Open

OnePlus Die Abmes­sungen des Foldables liegen im geöff­neten Zustand bei 153,4 mm Höhe, 143,1 mm Breite und 5,8 mm Tiefe. Somit sind diese Werte iden­tisch mit jenen des Oppo Find N3. In puncto Halt­bar­keit stellt OnePlus mit seiner Schwes­ter­firma einen Rekord bei den Foldables auf. Das OnePlus Open ist auf bis zu einer Million Falt­vor­gänge getestet. Hierfür gibt es auch ein TÜV-Zerti­fikat. Die optisch stabi­lisierte Weit­winkel-Kamera vermag zunächst weder bei der Sensor­größe von 1/1,43 Zoll noch bei der Blende von f/1.7 zu beein­dru­cken. Aller­dings findet ein gesta­pelter Bild­wandler in Form des Sony Lytia T808 Verwen­dung, der durch seine Bauweise sehr licht­emp­find­lich ist.

Weitere Spezi­fika­tionen des OnePlus Open

Die Hauptkamera des Open im Detail

OnePlus Entfernte Motive kann der Falter mit einem drei­fachen opti­schen Zoom heran­holen. Das optisch stabi­lisierte Tele­foto-Objektiv (Blende f/2.6) hat einen 1/2-Zoll-Bild­wandler mit 64 Mega­pixel. Per Sensor-Zoom wird bei redu­zierter Auflö­sung eine verlust­freie Vergrö­ßerung um den Faktor sechs verspro­chen. Mit dem „Ultra-Res-Zoom“ seien dank KI und Soft­ware detail­lierte Mond­auf­nahmen möglich. Hobby-Regis­seure dürften sich über die Dolby-Vision-Aufnahme bei 4K und 60 FPS freuen. Eine 48-MP-Ultra­weit­winkel-Knipse (Blende f/2.2) mit Auto­fokus rundet das rück­sei­tige Kamera-Trio ab. Fein­schliff gibt es durch Hassel­blad.

Die falt­bare Anzeige soll auf beein­dru­ckende 2800 cd/m² Spit­zen­hel­lig­keit kommen. Es tummeln sich 2268 mal 2440 Pixel auf 7,82 Zoll. Sowohl dieser Bild­schirm als auch der ebenso helle Full-HD-Cover-Screen aktua­lisieren Inhalte mit bis zu 120 Hz. Die äußere Anzeige kommt auf eine Diago­nale von 6,31 Zoll. Um eine flotte Arbeits­geschwin­dig­keit kümmert sich der Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2. Ihm stehen 16 GB RAM zur Seite. An Konnek­tivität stehen 5G, LTE, Wi-Fi 7, Blue­tooth 5.3, NFC, GPS, Infrarot und USB-C zur Verfü­gung. Der 4805-mAh große Akku lädt mit 67W auf. Draht­loses Aufladen fehlt.

Preis und Verfüg­bar­keit des OnePlus Open

Europa-Preise des Foldables

OnePlus Leider herrscht in Deutsch­land immer noch der Patent­streit zwischen Nokia und OnePlus. Entspre­chend wird das Mobil­gerät zwar in Europa, zumin­dest aktuell aber nicht bei uns offe­riert. Ein Import aus einem Nach­bar­land wie Öster­reich ist eine mögliche Alter­native. Dort schlägt das OnePlus Open mit 1799 Euro zu Buche. Hierfür gibt es 512 GB Flash. Andere Spei­cher­kon­figu­rationen hat der Hersteller nicht im Angebot. Prin­zipiell gibt es das Foldable in den Farben Voyager Black (Schwarz) und Emerald Dusk (Grün). In Öster­reich wird jedoch nur die grüne Vari­ante verkauft. Gemäß IPX4 ist das Telefon gegen Spritz­wasser geschützt.

Vorbe­steller erhalten die 152 Euro kostenden kabel­losen Kopf­hörer OnePlus Buds Pro 2 gratis dazu. Die Vorbe­stel­lung ist ab sofort möglich. Am 26. Oktober wird das Handy in Europa den Handel errei­chen. Während das OnePlus Open in den USA am selben Tag erscheint, können indi­sche Konsu­menten ab dem 27. Oktober zuschlagen. Bei allen Vari­anten ist das auf Android 13 fußende OxygenOS 13.2 vorin­stal­liert, das zahl­reiche Features für das Multi­tas­king beinhaltet. Es bleibt zu hoffen, dass sich OnePlus und Nokia bald einigen. Das OnePlus Open wäre eine Alter­native zu Galaxy Z Fold 5 und Co.

Wir haben in einer Update-Liste OnePlus-Handys für Android 14 erör­tert.