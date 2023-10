OnePlus Open: Launch des Foldables steht fest

Das erste Smart­phone mit falt­barem Display von OnePlus steht in den Start­löchern. Der Hersteller gibt den Vorstel­lungs­termin bekannt.

Die Smart­phones mit falt­barem Display gelten zwar immer noch als eigene Smart­phone-Kate­gorie, etablieren sich mit ihrer stei­genden Markt­prä­senz aber immer mehr. Jüngste Beispiele sind das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 von Samsung sowie das Pixel Fold von Google.

Gerüchte und Leaks zu dem ersten Foldable von OnePlus gab es bereits einige. OnePlus' Schwes­ter­firma Oppo ist bereits in den Foldable-Markt einge­stiegen und hat mehrere Gene­rationen in petto. Es war daher zu erwarten, dass auch OnePlus mit einem ersten Display­kni­cker nach­ziehen wird. Jetzt steht das Launch-Datum fest.

OnePlus Open: Das Launch-Datum

Teaser zum OnePlus-Open-Launch-Event

Bild: OnePlus via X (vormals Twitter) OnePlus gibt über seinen X (vormals Twitter)-Kanal bekannt, dass das OnePlus Open am 19. Oktober vorge­stellt wird. Um 4 Uhr PM/CEST soll es losgehen. Zu erwarten ist ein Foldable im Buch­format, also ähnlich zu den oben genannten Modellen Fold 5 von Samsung und Pixel Fold von Google. Das große Innen­dis­play des OnePlus Open soll 7,8 Zoll groß sein, außen stehe eine Anzeige mit 6,3-Zoll-Diago­nale zur Verfü­gung. Die Vorstel­lung sollte Gerüchten zufolge bereits im August erfolgen. Damals wurde von einem Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm ausge­gangen. Mögli­cher­weise schlum­mert im OnePlus Open aber auch der SD 8 Gen 3. Es wurde darüber speku­liert, dass Samsung-Displays der Grund für die Verspä­tung gewesen sein könnten. Die Displays des OnePlus Open sollen jeden­falls "messer­scharf" sein.

In Sachen Spei­cher soll es eine Version mit 16 GB RAM und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität geben. Die Haupt­kamera des OnePlus Open könnte sich als Triple-Setup mit zwei 48-Mega­pixel-Sensoren (Weit­winkel und Ultra­weit­winkel) und einer 64-Mega­pixel-Tele­foto-Einheit anbieten. Ein Akku mit 4800 mAh Kapa­zität soll sich mit 67W wieder aufladen lassen. Zudem könnte es einen Finger­abdruck­sensor an der Gehäu­seseite geben.

Die Frage aller Fragen

Die Frage aller Fragen lautet: Kommt das OnePlus Open nach Deutsch­land? Bislang kann darüber nur speku­liert werden. Derzeit dürfen aufgrund eines Verkaufs­ver­bots keine Smart­phones von OnePlus - und auch nicht von Oppo - in Deutsch­land verkauft werden. Aus diesem Grund sind unter anderem Modelle wie das OnePlus 11 und das Oppo Find X6 Pro hier­zulande auch nicht offi­ziell erhält­lich.

Es bleibt daher offen, ob es das OnePlus Foldable offi­ziell zu uns schafft. Aber dies nicht nur aus Gründen des Verkaufs­ver­bots, der übri­gens aus einem Streit mit Nokia resul­tierte, sondern auch, weil der Hersteller zunächst beispiels­weise nur den Heimat­markt bedienen könnte. So war es beispiels­weise bei Oppos erstem Foldable der Fall.

