Foldable: OnePlus Open mit messerscharfen Displays

Das OnePlus Open steht in den Start­löchern und scheint bei den Displays Samsung voraus zu sein. Infor­mationen zu Spei­cher und Farben gibt es eben­falls.

Es wurden weitere Spezi­fika­tionen des OnePlus Open bekannt, das in Bälde das Galaxy Z Fold 5 heraus­for­dert. Eine gut vernetzte Quelle beteuert, dass der chine­sische Falter das schärfste Display aller bishe­rigen Foldables hat. Mit 426 ppi würden Inhalte auf der bieg­samen Anzeige beson­ders detail­liert zur Geltung kommen. Dabei ist das Display größer und hoch­auf­lösender als jenes des Samsung-Modells.

Auch beim äußeren Zweit­bild­schirm über­trumpft das OnePlus Open in diesen Diszi­plinen das Galaxy Z Fold 5. Das Falt-Handy wird auch in Europa erscheinen.

OnePlus Open soll bislang schärfstes Foldable-Display haben

So könnte das OnePlus Open aussehen

Bild: @OnLeaks / smartprix

Samsung bekommt in Europa allmäh­lich mehr Konkur­renz. Wer ein aktu­elles Foldable im Buch-Stil möchte, kann sich zwischen dem Galaxy Z Fold 5, dem Google Pixel Fold und dem Huawei Mate X3 entscheiden. Das Honor Magic Vs war eben­falls hier­zulande erhält­lich, ist momentan aber nicht verfügbar. Demnächst erreicht außerdem das Honor Magic V2 euro­päi­sche Gefilde. Das OnePlus Open ist zwar für Europa geplant, eine Markt­ein­füh­rung explizit in Deutsch­land ist jedoch von der Entwick­lung des Patent­streits zwischen BBK Elec­tro­nics und dem Netz­werk­aus­rüster Nokia abhängig.

Weitere Daten des OnePlus Open

Aufgrund der viel­ver­spre­chenden Spezi­fika­tionen des OnePlus Open wäre eine Markt­ein­füh­rung hier­zulande begrü­ßens­wert. Digital Chat Station (via Android Autho­rity ) hat zahl­reiche Merk­male des Origami-Smart­phones geteilt. Zwar beziehen sie sich auf das Oppo Find N3, dieses ist aller­dings baugleich mit dem OnePlus Open. Das innere Display misst 7,82 Zoll und vereint 2268 mal 2440 Bild­punkte. Der Außen­bild­schirm kommt auf 6,31 Zoll bei 2484 mal 1116 Pixel. Er ist im Smart­phone-taug­lichen Form­faktor 20:9 gehalten. Entgegen dem Galaxy Z Fold 5 kann das Open Full-HD-Inhalte auf dem Cover-Screen darstellen.

In puncto Spei­cher protzt der Hersteller eben­falls. Es soll 16 GB RAM und 1 TB Flash mit schneller UFS-4.0-Anbin­dung geben. Das Unter­nehmen über­legt sogar, ob es dem OnePlus Open eine Vari­ante mit 24 GB RAM spen­diert. Tipp­geber Max Jambor hat seiner­seits Infor­mationen über das Foldable parat. Es soll sich um den ersten, wirk­lich welt­weit erhält­lichen Heraus­for­derer des Galaxy Z Fold 5 handeln. Als Farben werden Voyage Black und Emerald Eclipse genannt. Bei letz­terem dürfte eine dunkel­grüne Färbung zum Einsatz kommen.

