OnePlus Nord Watch: Mittelklasse-Uhr für 63 Euro

OnePlus "Nord": Nord steht für die Mittel­klasse-Serie der chine­sischen Smart­phone-Marke. Im Port­folio gibt es einige Modelle, beispiels­weise OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T und OnePlus Nord CE 2 Lite. Im Flagg­schiff-Bereich regieren derzeit OnePlus 10 Pro und OnePlus 10T. Neben Weara­bels wie Buds gibt es auch die OnePlus Watch.

Jetzt erwei­tert der Hersteller die Mittel­klasse-Serie um eine smarte Uhr, bei der es sich um die OnePlus Nord Watch handelt. Bislang gibt es die Uhr wohl nur für den indi­schen Markt (s. OnePlus India). Ob und wann es das Modell zu uns schaffen wird, ist zum Stand jetzt noch nicht bekannt. Gänz­lich ausge­schlossen mag das aber nicht sein.

OnePlus Nord Watch: Eckiges Design

OnePlus Nord Watch

Bild: OnePlus India Die neue OnePlus Nord Watch verfügt im Gegen­satz zur runden OnePlus Watch über ein eckiges Design und erin­nert an Apples smarte Uhr. Das AMOLED der OnePlus Nord Watch misst 1,78 Zoll, was laut Daten­blatt einer Anzei­gefläche von 4,52 cm entspricht. Mit dem dazu­gehö­rigen Band kommt die Uhr laut Specs auf ein Gewicht von 52,4 Gramm.

Ange­prie­sene High­lights ist die IP68-Zerti­fizie­rung, die einen Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Staub gewähr­leisten soll, die Unter­stüt­zung von 105 Sport-Modi und laut Hersteller einer mögli­chen Standby-Zeit von 30 Tagen. Je nach Nutzung soll der Akku der Uhr bis zu zehn Tage durch­halten, ohne wieder aufge­laden werden zu müssen. Der 230 mAh fassende Strom­spei­cher kann über ein magne­tisches Auflade-Modul wieder befüllt werden.

Neben dem Support von Blue­tooth 5.2 verfügt die OnePlus Nord Watch über einen Herz­fre­quenz­sensor und einen Blut­sauer­stoff­sensor. Unter­stützte Betriebs­sys­teme sind Smart­phones ab Android 6 und iPhones ab Soft­ware-Version iOS 11.

Was die Preise angeht, so können derzeit nur jene für den indi­schen Markt eins zu eins in Euro umge­rechnet werden. Demnach kostet die OnePlus Nord Watch rund 63 Euro.

Mit der Apple Watch Ultra bringt der iPhone-Konzern ein äußerst kost­spie­liges Wearable ins Spiel. Wir haben das Modell getestet.