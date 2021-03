OnePlus Nord: Android 11 (OxygenOS 11) wird verteilt

Android 11 für das OnePlus Nord ist da

saikiransalama / xda-developers Besitzer eines OnePlus Nord dürfen ihrem Smart­phone nun zu einer Soft­ware-Frisch­zel­lenkur in Form des auf Android 11 basie­renden OxygenOS 11 verhelfen. Das Update steht ab sofort OTA (Over-the-Air) und als manuell instal­lier­bare Datei zur Verfü­gung. Dank der neuen Benut­zer­ober­fläche gibt es ein verbes­sertes Erschei­nungs­bild, ferner sind Ände­rungen am Always-on-Display, dem Dark Mode, dem Shelf und der Galerie sowie die obli­gato­rische Opti­mie­rung der Stabi­lität vorzu­finden. Etwas ernüch­ternd: Der Sicher­heits­patch befindet sich anschei­nend auf dem Stand 1. Januar 2021.

OnePlus Nord: Android 10 wird in Rente geschickt

saikiransalama / xda-developers Eine runde 2,0 „gut“ vergaben wir bei unserem Test des ersten Mittel­klasse-Smart­phones des chine­sischen Herstel­lers. Anfang August erreichte das OnePlus Nord mit Android 10 an Bord den Markt, nach fast zwei Monaten Beta-Versionen gibt es nun die finale Fassung von Android 11. Aus OxygenOS 10.5.9 wird folg­lich OxygenOS 11. Das Unter­nehmen verspricht im Ände­rungs­pro­tokoll unter anderem eine komfor­tablere Benut­zer­erfah­rung durch die neue Ober­fläche, erhöhte Stabi­lität bei diversen Dritt­anbieter-Apps sowie weitere Ziffern­blätter nebst Draht­git­ter­modell eigener Fotos für das Ambient Display.

Wer schnell zwischen Dark Mode und normaler Ansicht wech­seln möchte, profi­tiert von einem Eintrag in den Schnell­ein­stel­lungen. Per auto­mati­schem Einschalten und konfi­gurier­barem Zeit­fenster lässt sich der dunkle Modus außerdem jetzt gezielt perso­nali­sieren. Die Start­seite Shelf erhält ihrer­seits ein neues Wetter-Widget und eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche. Ein Story-Gene­rator für Fotos und eine schnel­lere Bild­vor­schau der Galerie runden die Neue­rungen ab.

OnePlus Nord: OxygenOS 11 ist ein wahrer Brocken

Mit einer Datei­größe von etwa 3 GB fordert das Update entspre­chend Spei­cher­platz auf Ihrem Smart­phone. Sie sollten also über­prüfen, ob noch genü­gend Puffer vorhanden ist. Des Weiteren empfiehlt es sich bei einem Tarif mit kleinem Daten­kon­tin­gent für den Down­load von OxygenOS 11 ein WLAN-Netz­werk zu benutzen. OnePlus verteilt die Aktua­lisie­rung für das OnePlus Nord in Wellen. Es kann also ein wenig dauern, bis Sie eine entspre­chende Meldung erhalten.

Alter­nativ ist es auch möglich, die Soft­ware manuell zu instal­lieren. Weiter­füh­rende Infor­mationen erhalten Sie im dazu­gehö­rigen Foren­thread. Da kein neuer Sicher­heits­patch beim OxygenOS-11-Update-ange­geben wurde, bleibt es wohl bei der Januar-Ausgabe.